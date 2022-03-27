Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что претензии Польши на Калининградскую область помогут Киеву противостоять России. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам Данилова, если бы ряд стран — союзников Украины, среди которых Данилов назвал «и Приднестровье (вероятно, имелась в виду Молдавия — О. П.), и Грузию», сейчас начал бы восстанавливать свою «территориальную целостность», то это отвлекло бы Россию от проведения спецоперации на Украине.

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Заявление главы СНБО Украины обсудили читатели телеграм-каналов «Запрещённая Украина» и «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«Глава СНБО… [Алексей Данилов] заявил, что поддерживает претензии Польши на Калининградскую область, так как это поможет стране противостоять России… Пусть лучше о претензиях Польши на Львов беспокоится. Это более вероятный сценарий», — написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Данилов

«А потом опять «а нас за что?» — отреагировала Наталья Б.

«Он не думает за Львов?» — поинтересовался Vasya.

«Грузины пробовали лет 14 назад. Получилось не очень, мягко говоря. Мишка их вон вообще в тюрьму сел потом», — отметил Андрей.

«Как бы Польша если что и захочет вернуть, так это западные области Украины… Может, ему кто подскажет это, а то неудобно получается», — смеется Dmitry.

«Да ничего не будет… Ни Польши, ни Грузии», — с сарказмом отреагировал Artur L.

«А что ж Польша умолчала, что Львов вернуть хочет? Ещё, может, что?» — поинтересовалась Екатерина.

«Это, пока ему платят за этот бред, он будет нести все что угодно», — комментирует заявление чиновника Ирина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

«Приднестровье занималось бы возвращением своих территорий». А у Приднестровья есть территориальные претензии? Понимаю, Грузия…» — добавил Daniil K.

«Приднестровье тут каким боком? Это Молдавия, скорее, претендует на Приднестровье. Только Приднестровье не очень-то и торопится, мы свой выбор еще 2 сентября 1992 года сделали, а в 2006 году еще раз подтвердили», — отметила Алена.

«Я понять не могу претензии Польши на Калининград… Они историю знают хоть немного?» — недоумевает Alex.

«Калининградская область никогда не принадлежала Польше, а вот Варшава входила в состав Российской Империи, но то такое», — смеется Ирина.

«Да, было бы интересно посмотреть, как Приднестровье возвращает свои территории», — иронизирует Loksly.

«Приднестровье ждёт освобождения Одесской области», — добавила Anya G.

«Приднестровье на своём маленьком клочке земли прекрасно живет. Отстаньте от нас, неуважаемые украинские фашисты!» — подытожила Юля.

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