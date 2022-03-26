26 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, рассказавшего о «претензиях Варшавы на Калининградскую область».

Мирослава Романенко, , 20:28 — REGNUM Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о «претензиях Варшавы на Калининградскую область». Об этом он сказал 25 марта в эфире телеканала Super Express.

Вальдемар Скшипчак Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Скшипчака, Польша якобы имеет право претендовать на Калининградскую область, которую якобы «оккупировала Россия». Он отметил, что данный регион никогда не был русским и исторически принадлежал Пруссии и Польше.

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Заявление польского генерала обсудили читатели телеграм-каналов «Запрещённая Украина», «Open Ukraine / УКРАИНА». Также заявление Скшипчака обсудили в телеграм-канале украинского аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры, а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Многие раскритиковали заявление польского генерала.

«Сейчас поляки договорятся, что в Кремле и про русский город Варшаву вспомнят», — прокомментировал заявление Скшипчака автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Польша, похоже, нарывается на очередное разделение…» — отреагировала Маруся.

Аллегория первого раздела Польши

«Мало их делили, что ли? Надо будет переделить», — с сарказмом добавил DAV.

«Вальдемар, твоё? Ну иди, возьми. Потом не жалуйся», — смеется Георгий Иванович.

«Может, вернете Германии их земли?» — адресовал свой вопрос польской стороне Юрий.

«Пусть про Силезию скажет», — добавил Viktor M.

«На то он и бывший командующий, можно теперь болтать что попало, он же ни за что не отвечает», — отреагировал Valery G.V.

«Экий смелый пан вылез. Даром, что экс… Ну попробуйте, если не страшно…» — иронизирует Eugenia T.

«Опять… [договорится]… И такое ощущение, что «раздел Польши» — это не чья-то там, а именно уже польская народная забава», — пошутил Kharkov Z.

«Полякам… сейчас… надо сконцентрироваться на Львове. Но, видимо, хозяева не велят», — написал iLya A.

«Вот почему у поляков такие генералы? А потом обижаются, что Польшу делят», — добавил Андрей Ч.

«Так… А что там у нас с Силезией?..» — с сарказмом поинтересовался один из комментирующих.

«Тут недавно одна страна на Кубань претензии заявляла. Теперь свою [страну] потеряли по ходу», — иронизирует Виталий С., имея в виду Украину.

«Мечтатель… Думай о том, чтоб Варшава ещё существовала через десять лет, а не была стёрта с лица земли, вместе с польской спесью», — добавил Сергей Александрович.

«Пшэки своими безумными и агрессивными заявлениями давно напрашиваются на то, чтобы их жёстко поставили на место… Если не угомонятся, то это случится. Забыли… кто их освобождал от фашистской оккупации Германией», — пишет Андрей С.

Польша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот шакалы…» — не выдержала Елена Ф.

«В гости, получается, приглашает», — шутит Дмитрий Х.

«Мир точно сошёл с ума», — добавил Игорь.

«Поляки приведут этот мир к апокалипсису, если их кто-то вовремя не остановит. Больше всего меня волнуют именно необдуманные шаги польского государства. Остальные пока ещё соображают, и их взор не так сильно затмен чёрной ненавистью», — отреагировал Tig.

«Польша не имеет никакого отношения не только к Калининграду, но и к половине своей собственной территории (бывшие немецкие земли), которую Польша получила в подарок от Советского Союза по итогам Великой Отечественной войны», — добавил Александр Р.

«Какой бесстрашный генерал. Очередной клоун», — пишет Miro Spark.

«Хотят газ по внутрироссийским ценам», — шутит Garma.

«А рожа у Польши не потрескается?..» — не выдержал Randis.

«У немцев челюсть отпала», — смеется Вера.

«Диванных войн генералиссимус», — шутит Anastasija S.

«Харя не треснет у него?» — смеется Людмила.

«Он забыл, как Польша в состав Российской империи входила? Хочет вспомнить? Тогда рублями за все придется платить, не только за газ», — не без юмора подытожила Veronica.

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