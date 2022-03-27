Слова старшего директора по энергокомпаниям Sierra Club Келли Шихан о том, что переход стран ЕС с российского газа на американский чреват глобальной климатической катастрофой, спровоцировали широкий общественный резонанс. В социальных сетях много иронизируют по поводу заявленного курса на зелёную энергетику. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«Зеленая энергетика придумана, чтоб ценник на газ сбить, и не более того. Заводы они ветряками крутить будут?» — спрашивает Светлана.

«Похоже, на такой вариант развития событий методички не придумано! Как их всех колбасит от неопределенности!» — замечает Л.

«Правда в том, что никуда гейропа не денется. Приползут за ресурсами, купят рубли, и расцелуют», — считает Дмитрий.

«Странные эти экоактивисты: «Северный поток — 2» — им плохо, сжиженный газ из Америки — тоже плохо. Какие у них реальные предложения? Сами будут на ветряки дуть?» — спрашивает Елена.

Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin Газопровод «Северный поток — 2»

«Провозглашение отказа стран, которые входят в Евросоюз, использовать газопровод через Балтийское море чести не делает им. Всегда подчеркивалось то, что проект — российский магистральный газопровод — не связан с политическими действиями, а отвергать это в этой ситуации — недальновидность», — ответила Анастасия Женовская.

«О как. А как же климатический форум? Так переживали на нём за климат и прочее бла-бла. Но деньги дороже! Впрочем, как и всегда», — напоминает Марина.

«Америке верить нельзя, они на протяжении всей истории всем, кто с ними не согласен, угрожали, убивали, подло лгали, воровали и вводили санкции, чтобы уничтожить экономику неугодных им стран», — поделилась мнением Валерия.

«Как они собираются из Штатов доставить 15 млрд м³ газа? У них что с математикой? Это 100 тысяч ходок танкеров всего мира! Весь флот мира должен будет работать на ЕС. А с учетом того, что на перекачку туда-обратно нужна неделя, еще и идти со скоростью боевого фрегата… США с ЕС потеряли связь с реальностью», — смеётся Максим.

«Представьте, сколько надо сжечь мазута, моторного масла и т.п. для транспортировки СПГ и нефти! О какой «Зелёной экономике» речь?» — развивает тему Вадим.

«Катастрофа — это США…» — считает М.

«Привет Грете Тунберг очень хочется передать… Пропала куда то… Интересно, почему…» — замечает Ирина К.

«Давно российскими учёными доказано, что напор «зелёненьких» с иллюзией экологической катастрофы основан на ослаблении экономик стран — обладателей природных ресурсов, наживе на страхе мирового сообщества, и не более того», — считает Михаил Кочергин.

Leaflet Альтернативная энергетика

«Какие-то байки из склепа. Пусть Европа радуется, что газ вообще есть», — считает Артем Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее старший директор по энергокомпаниям Sierra Club Келли Шихан заявила, что дополнительная поставка Европе 15 млрд куб. м сжиженного природного газа из США «приведет к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива».

Читайте также: Отказ ЕС от российского газа чреват климатической катастрофой — СМИ