26 марта во время во время посещения лагеря беженцев на границе Польши и Украины президент США Джо Байден вновь оскорбил главу России Владимира Путина, назвав его «мясником». Ростовчане в социальных сетях осудили главу Белого дома и посоветовали ему пройти лечение в клинике для престарелых.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «"Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

"У него деменция», — уверен участник обсуждения в паблике «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте» Александр А.

«Ну так у него Россия в Россию вторглась, а на Украине — сирийцы. Там вообще кукуха едет», — пишет Александр Г.

«Ему недолго осталось», — считает Марина Т.

«Мой 85-летний сосед говорит, что у него три 20-летние любовницы. — И Вы, батенька, говорите, кто Вам мешает», — вспомнила анекдот Татьяна Г.

Ривьер Брайтон. Долгий сон. 1868

«Если бы Байден слышал, как его у нас простые люди называют, то он бы знатно удивился», — заметила Оксана Д.

«Если бы Путин был мясник, то он поступил бы так, как всегда поступает Вашингтон — за два дня одной авиацией разровнял бы Украину. А мы людей вывозим, и им теперь есть с чем сравнивать. Хотя их запугивали нашими солдатами, что придут и всех убьют», — высказалась Оксана Е.

«Кто-нибудь заткнет ему глотку или по башке настучит? Рептилоид ***» — задаётся вопросом Виталий М.

«Да всё он помнит. Ему так хочется, вот он так и говорит. Только верят ему те, кто не знает истории или не хочет её знать. Или кому так выгодно», — считает Инна П.

«Достаточно показывать и комментировать этих двух деятелей (речь идёт о Джо Байдене и украинском президенте Владимире Зеленском. — прим. ИА REGNUM). Один выжил из ума, психушка плачет за ним, там закончит свою деятельность. Второй — наркоман, который просит только помощь и уничтожает свою страну и народ! Тошнит от их рож», — написал Вячеслав Ш.

«Пора встряхнуть этот ходячий скелет, а то что-то слишком разговорчив стал», — высказалась Зиночка З.

«Псаки сказала, что Байден и Ельцин встречаются в мае? Её слова да до Бога!» — пожелала Екатерина Х.

«Чья бы корова мычала», — написала Елена Б.

«Он давно в маразме. Забыл, сколько он погубил народа? А Европа этому маразматику в рот смотрит», — удивляется Ольга Р.

«Старый идиот», — прокомментировала Александра В.

«Ну да, был бы мясником, из Байдена бы уже краковскую колбасу сделали», — уверена Анна Р.