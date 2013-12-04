Красноярский край, 4 декабря, 2013, 16:00 — ИА Регнум. В Красноярске произошло ДТП, в котором серьезно пострадала пожилая женщина. Как сообщили ИА REGNUM в МВД по региону, пенсионерка упала, выходя из маршрутки.

Авария произошла утром 4 декабря в Советском районе Красноярска. На остановке из маршрутного автобуса выходили пассажиры. Водитель начал движение, не заметив, что из автобуса выходит женщина. В результате пенсионерка оказалась под колесами маршрутки. С тяжелыми травмами ее госпитализировали.

Полицейские установили, что водитель автобуса в течение года неоднократно привлекался к ответственности за нарушение различных правил дорожного движения. Кроме того, при осмотре маршрутки дорожные полицейские выявили неисправность спидометра. В отношении водителя вынесено административное постановление с наложением штрафа в размере 500 рублей. Дальнейшая эксплуатация транспортного средства запрещена.