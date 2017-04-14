Глава Банаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днём работника культуры. В его обращении, в частности, сказано:

«Культурная сфера Барнаула продолжает развиваться. Осенью прошлого года открылся театр кукол «Сказка», в этом году в новом здании начал работу Барнаульский планетарий. По инициативе Союза художников идет подготовка к реконструкции одного из выставочных залов музея «Город». Благодаря реализации национального проекта «Культура» модернизируются библиотеки, детские школы искусств получают новые музыкальные инструменты».