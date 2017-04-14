В Алтайском крае обнародован размер зарплаты работника культуры
Алтайский край. Средний размер номинальной заработной платы работников, занятых творческой деятельностью в области искусства и организации развлечений (код ОКВЭД2 90), — 28 665 рублей (рост за последний год на 12,2%), в библиотеках, архивах, музеях и прочих объектах культуры — 26 612 рублей (рост на 11,5%).
Глава Банаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днём работника культуры. В его обращении, в частности, сказано:
«Культурная сфера Барнаула продолжает развиваться. Осенью прошлого года открылся театр кукол «Сказка», в этом году в новом здании начал работу Барнаульский планетарий. По инициативе Союза художников идет подготовка к реконструкции одного из выставочных залов музея «Город». Благодаря реализации национального проекта «Культура» модернизируются библиотеки, детские школы искусств получают новые музыкальные инструменты».
Большинство петербуржцев довольны мероприятиями в сфере культуры
В Санкт-Петербурге большинство жителей довольны проводимыми в городе культурно-массовыми мероприятиями, таких 61,8% в среднем по районам. Исследование приурочили ко Дню работника культуры.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех людей творческих профессий, деятелей искусства и хранителей культурного наследия с Днем работника культуры.
«Важно, чтобы работники культуры чувствовали ответственность, способствовали укреплению нравственных основ нашего общества, сохранению исторической памяти», — отметил Володин.
Премия президента РФ для молодых деятелей культуры присуждена балерине Оксане Кардаш из театра Станиславского, солистке Мариинки Софье Кипрской и режиссеру Дмитрию Сердюку. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.