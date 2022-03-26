Результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым подавляющее большинство российских граждан положительно отнеслись к решению президента России Владимира Путина ввести для недружественных стран оплату за природный газ в рублях, вызвали обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Василий Иванов ИА REGNUM Крымская весна

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«Больше всего таким решением недовольна Европа. Хочется ответить словами президента России: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица», — написала Василиса Е.

Многие пользователи уверены, что иного результата опроса и быть не могло, ведь российские власти приняли решение в интересах Российского же государства и, как следствие, на благо нашего народа.

«А что тут удивительного? Российский народ желает, чтобы его страна процветала и её уважали. Раньше в стране царствовала идеология «купи-продай». Ныне мы стали видеть возвращение к истокам, к поиску третьего пути, попытку найти себе место в этом мире, при этом сохранив самостоятельность и независимость. Об этом народ мечтал десятилетия! Поэтому результаты опроса лично у меня удивления не вызывают», — написал Александр А.

Некоторые комментаторы отмечают, что реальный процент поддержки данного решения мог бы быть и выше.

«Непонятно, почему всего лишь 76% людей это одобрили. Людям предлагают получать максимум выгоды от продажи газа за рубеж, а они нос воротят? Как-то это странно выглядит, не находите? Может быть, респондентов как-то не так опрашивали? Вопросы какие-нибудь каверзные задавали с надежной, чтобы как можно меньший процент одобрения получился? А что, пятая колонна в России никуда не исчезла. Не вся она укатила в Майями», — уверен Сергей Н.

Часть людей полагает, что принятое президентом России решение не только отражает интересы Российского государства, но и восстанавливает справедливость во взаимоотношениях нашей страны с Евросоюзом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Мне понравилось заявление европейцев. Мол, как это — за рубли? Мы их даже не видели никогда. Ну, офигеть теперь. Мы их евро, значит, видели, а они наши нет. Увидят теперь», — отмечает Виталий П.

«Это отличное решение. Не хотят с нами по-человечески разговаривать, пусть сидят тогда голодные и холодные либо же переплачивают за свою русофобию. А то взяли моду — санкции накладывать», — пишет Марина Б.

Ряд пользователей указывает на то, что только лишь на газе российскому руководству останавливаться не стоит. Ещё больший процент поддержки власти получат, если сделают национальную валюту ещё более крепкой и актуальной, пишут граждане.

«Конечно же, за рубли! Даже не обсуждается! Ещё надо туда гнать металл, пластик, стекло, дерево и т.д. за национальную валюту», — считает Сергей З.

«И вообще необходимо все товары в «недружественные страны» продавать только за рубли. Пущай мёрзнут и голодают», — пишет Дмитрий А.

Напомним, 25 марта на сайте ВЦИОМ были опубликованы результаты опроса, согласно которому подавляющее большинство российских граждан положительно отнеслись к решению президента России Владимира Путина ввести для недружественных стран оплату за природный газ в рублях. Отмечается, что скорее положительно это решение оценило 76% респондентов, а отрицательно высказались всего три процента опрошенных. При этом 16% респондентов выразили безразличие к принятым мерам.