Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о «претензиях Варшавы на Калининградскую область». Об этом он сказал 25 марта в эфире телеканала Super Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Вальдемар Скшипчак

По мнению Скшипчака, Польша якобы имеет право претендовать на Калининградскую область, которую якобы «оккупировала Россия». Он отметил, что данный регион никогда не был русским и исторически принадлежал Пруссии и Польше.

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Заявление польского генерала обсудили читатели телеграм-каналов «Запрещённая Украина», «Open Ukraine / УКРАИНА». Также заявление Скшипчака обсудили в телеграм-канале украинского аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры, а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Многие раскритиковали заявление польского генерала.

«Сейчас поляки договорятся, что в Кремле и про русский город Варшаву вспомнят», — прокомментировал заявление Скшипчака автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Польша, похоже, нарывается на очередное разделение…» — отреагировала Маруся.

Аллегория первого раздела Польши

«Мало их делили, что ли? Надо будет переделить», — с сарказмом добавил DAV.

«Вальдемар, твоё? Ну иди, возьми. Потом не жалуйся», — смеется Георгий Иванович.

«Может, вернете Германии их земли?» — адресовал свой вопрос польской стороне Юрий.

«Пусть про Силезию скажет», — добавил Viktor M.

«На то он и бывший командующий, можно теперь болтать что попало, он же ни за что не отвечает», — отреагировал Valery G.V.

«Экий смелый пан вылез. Даром, что экс… Ну попробуйте, если не страшно…» — иронизирует Eugenia T.

«Опять… [договорится]… И такое ощущение, что «раздел Польши» — это не чья-то там, а именно уже польская народная забава», — пошутил Kharkov Z.

«Полякам… сейчас… надо сконцентрироваться на Львове. Но, видимо, хозяева не велят», — написал iLya A.

«Вот почему у поляков такие генералы? А потом обижаются, что Польшу делят», — добавил Андрей Ч.

«Так… А что там у нас с Силезией?..» — с сарказмом поинтересовался один из комментирующих.

«Тут недавно одна страна на Кубань претензии заявляла. Теперь свою [страну] потеряли по ходу», — иронизирует Виталий С., имея в виду Украину.

«Мечтатель… Думай о том, чтоб Варшава ещё существовала через десять лет, а не была стёрта с лица земли, вместе с польской спесью», — добавил Сергей Александрович.

«Пшэки своими безумными и агрессивными заявлениями давно напрашиваются на то, чтобы их жёстко поставили на место… Если не угомонятся, то это случится. Забыли… кто их освобождал от фашистской оккупации Германией», — пишет Андрей С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Польша

«Вот шакалы…» — не выдержала Елена Ф.

«В гости, получается, приглашает», — шутит Дмитрий Х.

«Мир точно сошёл с ума», — добавил Игорь.

«Поляки приведут этот мир к апокалипсису, если их кто-то вовремя не остановит. Больше всего меня волнуют именно необдуманные шаги польского государства. Остальные пока ещё соображают, и их взор не так сильно затмен чёрной ненавистью», — отреагировал Tig.

«Польша не имеет никакого отношения не только к Калининграду, но и к половине своей собственной территории (бывшие немецкие земли), которую Польша получила в подарок от Советского Союза по итогам Великой Отечественной войны», — добавил Александр Р.

«Какой бесстрашный генерал. Очередной клоун», — пишет Miro Spark.

«Хотят газ по внутрироссийским ценам», — шутит Garma.

«А рожа у Польши не потрескается?..» — не выдержал Randis.

«У немцев челюсть отпала», — смеется Вера.

«Диванных войн генералиссимус», — шутит Anastasija S.

«Харя не треснет у него?» — смеется Людмила.

«Он забыл, как Польша в состав Российской империи входила? Хочет вспомнить? Тогда рублями за все придется платить, не только за газ», — не без юмора подытожила Veronica.

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