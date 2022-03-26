Варшава, , 05:11 — REGNUM Заявление о «претензиях Варшавы на Калининградскую область» сделал бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак 25 марта в эфире телеканала Super Express.

По мнению Скшипчака, Польша якобы имеет право претендовать на Калининградскую область, которую «оккупировала Россия». Генерал пояснил, что данный регион никогда не был русским и исторически принадлежал Пруссии и Польше.

Как отметил Скшипчак, настало время поднять вопрос о принадлежности Калининграда, который, по словам военного, «является территорией Польши».

Стоит отметить, что Скшипчак не в первый раз делает подобные заявления. В 2021 году генерал, рассуждая о возможных сценариях гипотетических военных действий между Россией и НАТО, назвал Калининград «воротами» в Балтийское море и на Польскую низменность, откуда начинается путь в Центральную и Западную Европу.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя слова польского генерала, призвал не отвлекаться на фантазии и психологические комплексы отставных военных, а самого генерала попросил перестать фантазировать. Кроме того, Алиханов напомнил, что Польшу после Второй мировой войны помогали восстанавливать советские солдаты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США рассказали как Польша и Литва могут «нейтрализовать» фактор Калининградской области в случае полномасштабного вооруженного конфликта с Российской Федерацией.

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