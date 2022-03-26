Слова зампредседателя РФ Совбеза Дмитрия Медведева о том, что ранее приостановившие свою работу в России иностранные компании просят не вводить внешнее управление и не национализировать их, спровоцировали широкий общественный резонанс. Одни считают, что компаниям нужно дать второй шанс, другие категорически не хотят присутствия русофобских предприятий. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные суждения в соцсетях.

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«Этого и стоило ожидать. Об этом сразу многие говорили, что передумают и останутся! И вот итог, не прошло и месяца, уже скуля, просятся обратно», — считает Григорий Елизаров.

«Вот она, дырявая западная натура!» — соглашается Олег Орлов.

«Только не надо поддаваться. Пусть оплачивают все расходы, сохраняют зарплату всем сотрудникам, платят аренду, отчисления в соц. фонд, коммуналку. Тогда до мая можно подождать», — считает Юлия Тывес.

«И штраф за деморализацию общества!» — предлагает Елена Коваленко.

«Не пускайте. Дайте своим молодым, энергичным и талантливым проявить себя. Их же немало. И обошьют, и накормят. Просто помогите и поддержите», — считает Мария Диаценко.

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«Смешно, комично прям по Зеленскому: «Мы вас задавим самыми жёсткими санкциями, обложим ограничениями и арестами вашего имущества у нас, наложим кучу в кормящую руку, но вы нас не национализируйте, ведь мы с вас много имеем и хотим вернуться к вам опять!» И глаза, как у кота из Шрека! Вот это двуличие!» — возмутился Л.

«Если ушли, то пора национализировать, если хотят ещё откроют. Срочно национализировать макдак, перевернуть букву и открыть Шаурму, кавказцы шикарные блюда делают, натуральное мясо, сыры, замечательных хлеб, шикарные специи… Кавказская кухня по всей стране, здоровая и качественная пища», — развивает тему Алексей Стаценко.

«Ну мы и свои бургерные может сделать вместо мака, с натуральными ингредиентами. Про кавказскую кухню я тоже за! А еще блинные, пельменные, пышечные. В общем, должно быть разнообразие!» — рассуждает Любовь Медведева.

«У азиатов тоже очень много вкусного», — напоминает Наталья Дмитриева.

Марина Адамова высказалась более категорично:

«Назад дороги нет! Уходя — уходи! Пора характер свой показать нашей России! Хватит быть добренькими».

»Национализация — это не тупая месть за санкции. Это прагматизм. Кушать, мыться, одеваться, лечиться и прочее мы хотим сейчас, а не когда-то потом… в далёком будущем. Свалил с рынка — сегмент должен быть национализирован (если есть возможность), чтобы наши граждане могли и дальше пользоваться услугой или товаром», — рассуждает Наталья Акулова.

«А они какие обязательства брали, когда подписывали бумаги о деятельности в России? И какие наказания предусмотрены за нарушения обязательств? Вот эти наказания они и должны получить в полной мере», — поделился доводом Борис Баженов.

«Нужно быть жёстким, не проявляя жестокости. Быть добрым, не проявляя слабости», — считает Даниф Ибрагимов.

«Что за метания между двух огней. Показательный уход в агонии должен нести свои последствия. Компаниям нужно было думать и выбирать, что для них ценнее — поддержать мировую пропаганду против России или сохранить свои доходы. Оставьте рынок нашим производителям. Дальнейшая судьба европейских компаний не забота российского рынка», — поддерживает Адам Шмелев.

«Вот оно лицо западных прихвостней, о уходе трубили на весь мир, а потом пришли поджав хвосты умоляют не национализировать их. Пускай тогда платят огроменные штрафы, так как из-за их ухода пострадали пользователи и клиенты бизнеса, а также работники», — отметил Геннадий Николаев.

«Практически все ушедшие компании и так были на грани банкротства, так что не стоит жалеть», — считает Андрей Китель.

«В данной ситуации вопрос нужно ставить ребром. Либо возвращаются сейчас, либо национализация. Полумера это не мера. Даёт возможность держать нас на коротком поводке», — отмечает Алина Гречаева.

«Русофобский бизнес должен навсегда выйти из России, мы таким не рады, а вот тем, кто остался и пожелает войти в наш рынок — добро пожаловать и снова здравствуйте, у вас золотой шанс!» — поделился мнением Василий Дементьев.

«Есть компании особой важности, без которых России пока не обойтись. Но это точно не Макдональдс и Кока-Кола», — считает Лилия Богданова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что приостановившие свою работу иностранные компании просят не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как они хотят вернуться в Россию, зампредседателя РФ Совбеза Дмитрий Медведев сообщил в интервью РИА Новости.

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