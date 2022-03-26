На видеохостинге YouTube за нарушение правил сообщества был заблокирован канал блогеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (известных под прозвищами Вован и Лексус), сообщается 26 марта на сайте платформы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цензура

Кузнецов и Столяров выкладывали на свой канал записи телефонных розыгрышей, называемых пранками. В марте 2022 года блогеры дозвонились до главы министерства обороны Великобритании Бена Уоллеса. При разговоре с последним Алексей Столяров выдавал себя за украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, а в ходе беседы глава британского оборонного ведомства заявил, что Британия готова обсуждать возможность союза Киева с Лондоном.

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U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Видеохостинг YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса. При посещении канала теперь вместо перечня роликов высвечивается сухая надпись «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube». Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку! Видимо, это правило Ютуб они нарушили, посягнув на авторитет британского министра обороны», — пишет автор телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Боятся… правды-то!» — отреагировал Russia Unknown.

«А как же свобода слова и самовыражения?» — не понимает Мару.

«Всё равно видео уже в народ ушло. И кому надо — найдёт. Всё не заблокируют», — отметил «Деревенский стиляга».

«Демократия во всей западной красе. Свобода слова только для своих», — добавила Ольга.

«Дерьмократия», — иронизирует CSV.

«Что и требовалось доказать. Вот так однобоко через ютубы Запад формирует общественное мнение, выгодное для себя. А ведь у этих пранкеров, пожалуй, у единственных правдивая информация, т. к. исходит непосредственно от первоисточника…» — написал «К».

»Англичанка гадит», — комментирует новость Александр Владимирович.

«А всё почему? Потому что должны быть свои видеохостинги», — подчеркнул Sebastian M.

«Толерантность на высшем уровне, права никакие не нарушили, но забанили», — написал Roman.

«Не зря говорят, что лучше прятать что-то на самом видном месте. Запрятать тоталитаризм, культуру отмены, абсолютную цензуру под демократией и свободой слова… было умно», — отреагировал Андрей.

«Чего тут удивительного, они этот принцип используют не стесняясь. Вообще умиляют дискуссии на тему «демократии», «свободы слова»… От сотворения мира действует право сильного и именно он решает, кому давать слово. Справедливость? Не, не слышали!» — добавил Alx.

«Свобода слова — священная корова западного мира? Не, в XXI веке не слышали», — отметил Андруха А.

«Ничего страшного, видео уже разлетелось по планете. К тому же ребята вполне могут создать другой канал. Судя по всему, для них это не проблема», — добавила Екатерина Т.

«А что не так? Министр уже понёс в массы свое видение проблемы…» — отреагировала Lyudmila.

«Вот… двуличные. Демократия в полном цвете!» — пишет Евгений.

«Рукописи не горят», — смеется Julia B.

«Так перезальют и всё… Бороться с информацией — это война с ветряными мельницами, — бессмысленно», — подытожил IFR.