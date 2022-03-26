Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Канал блогеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (известных под прозвищами Вован и Лексус) на видеохостинге YouTube заблокирован за нарушение правил сообщества. 26 марта об этом сообщается на сайте платформы.

Кузнецов и Столяров выкладывали на свой канал записи телефонных розыгрышей, также называемых пранками. В марте 2022 года им удалось дозвониться до главы министерства обороны Великобритании Бена Уоллеса.

При разговоре с Уоллесом Алексей Столяров выдавал себя за украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. В ходе разговора глава британского минобороны заявил, что Лондон готов обсуждать возможность союза Украины с Британией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта министерство обороны Великобритании призвало администрацию видеохостинга YouTube (принадлежит американской компании Google) удалить запись разговора Бена Уоллеса с пранкерами.

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