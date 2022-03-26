Сеть: «Готовьте рубли». Макрон ответил на требование платить за газ рублями
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что требование России рассчитываться за российский газ рублями не соответствует ранее заключённым контрактам.
«Российский газ должен быть оплачен в валюте, согласованной в контрактах», — заявил он.
Заявление французского лидера обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба».
«Ещё один. Макрон заявил, что требование об оплате российского газа в рублях не соответствует заключённым контрактам. Что там с украденными российскими резервами, Макрон? Совсем недавно минфин Франции без тени смущения рапортовал, что заморозил средства Центрального банка России на сумму €22 млрд, а также счета и недвижимость частных лиц. Так что ты там говоришь о контрактах, Макрон?» — задался вопросом автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».
«Нам… [плевать] на контракты так же, как и вам. Либо рубли, либо никакого газа», — отреагировала Daria G.
«По-моему, они уже… [обнаглели] от чувства своей исключительности, а нашему правительству пора уже отключить им газ. Хватит играть в надежных партнеров. Бесит», — добавил Артур Б.
«Главное, чтобы мы до конца пошли и отказались бы поставлять [газ] без рублей», — отметил IE.
«Все ещё на стадии отрицания. Франция нам ещё и за уран в рублях заплатит», — пишет Анна К.
«Это другое. Или как говорят «небратья»: «А нас за что?» — комментирует заявление Макрона Михаил.
«Попривыкали, что Россия всё проглатывала! Всё! Теперь вашей же монетой, товарищи «коллеги», — отреагировала Наталья.
«А до какого числа они могут находиться в стадии отрицания? В смысле когда это решение Путина уже на деле вступит в силу?» — поинтересовался Tasha A.
«4 дня им осталось быть в стадии отрицания. Стадия принятия придет, видимо, когда мы вентиль закрутим», — ответила ему «Злючка».
"Макрон считает, что им можно… [плевать] на контракты и договора… а Россия должна договора соблюдать? Поздно, Макрон, теперь готовь рубли», — пишет Пётр.
«Это у них пока этап отрицания…» — пояснил Aga.
«Что тут скажешь?.. Не готовы они были к ответу РФ», — написала Анна.
«Теперь Россия диктует правила. Ведь Европа так любит говорить о правилах. Теперь будьте добры выполнять российские», — отметил Askhat Z.
«А за «Мистрали» лягушатники деньги вернули? А ведь там тоже были контракты», — напомнила Vera.
«Удачи ему на выборах!» — с сарказмом добавил Алексей W.
«А можно посмотреть пункты контрактов, где можно отжимать нашу собственность?» — не без сарказма задалась вопросом Tatiana V.
«А пусть на Путина в суд подаст. И вообще, они заморозили наши деньги, мы заморозим их самих. Посмотрим, у кого мороз крепче», — иронизирует Татьяна.
«Президент [Франции] и канцлер [ФРГ] вдруг превратились в школьников. Как мантру, талдычат о договорных отношениях, которые сами уничтожили односторонними санкциями. Но, черт побери, как приятно слышать их лепет», — подытожил Kiki D.
Читайте также: «А нас за что?» — в ФРГ недовольны требованием РФ платить за газ в рублях