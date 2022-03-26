Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что требование России рассчитываться за российский газ рублями не соответствует ранее заключённым контрактам.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

«Российский газ должен быть оплачен в валюте, согласованной в контрактах», — заявил он.

Заявление французского лидера обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Ещё один. Макрон заявил, что требование об оплате российского газа в рублях не соответствует заключённым контрактам. Что там с украденными российскими резервами, Макрон? Совсем недавно минфин Франции без тени смущения рапортовал, что заморозил средства Центрального банка России на сумму €22 млрд, а также счета и недвижимость частных лиц. Так что ты там говоришь о контрактах, Макрон?» — задался вопросом автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

Официальный сайт президента Франции Эммануэль Макрон

«Нам… [плевать] на контракты так же, как и вам. Либо рубли, либо никакого газа», — отреагировала Daria G.

«По-моему, они уже… [обнаглели] от чувства своей исключительности, а нашему правительству пора уже отключить им газ. Хватит играть в надежных партнеров. Бесит», — добавил Артур Б.

«Главное, чтобы мы до конца пошли и отказались бы поставлять [газ] без рублей», — отметил IE.

«Все ещё на стадии отрицания. Франция нам ещё и за уран в рублях заплатит», — пишет Анна К.

«Это другое. Или как говорят «небратья»: «А нас за что?» — комментирует заявление Макрона Михаил.

«Попривыкали, что Россия всё проглатывала! Всё! Теперь вашей же монетой, товарищи «коллеги», — отреагировала Наталья.

«А до какого числа они могут находиться в стадии отрицания? В смысле когда это решение Путина уже на деле вступит в силу?» — поинтересовался Tasha A.

«4 дня им осталось быть в стадии отрицания. Стадия принятия придет, видимо, когда мы вентиль закрутим», — ответила ему «Злючка».

"Макрон считает, что им можно… [плевать] на контракты и договора… а Россия должна договора соблюдать? Поздно, Макрон, теперь готовь рубли», — пишет Пётр.

«Это у них пока этап отрицания…» — пояснил Aga.

«Что тут скажешь?.. Не готовы они были к ответу РФ», — написала Анна.

«Теперь Россия диктует правила. Ведь Европа так любит говорить о правилах. Теперь будьте добры выполнять российские», — отметил Askhat Z.

«А за «Мистрали» лягушатники деньги вернули? А ведь там тоже были контракты», — напомнила Vera.

«Удачи ему на выборах!» — с сарказмом добавил Алексей W.

«А можно посмотреть пункты контрактов, где можно отжимать нашу собственность?» — не без сарказма задалась вопросом Tatiana V.

«А пусть на Путина в суд подаст. И вообще, они заморозили наши деньги, мы заморозим их самих. Посмотрим, у кого мороз крепче», — иронизирует Татьяна.

«Президент [Франции] и канцлер [ФРГ] вдруг превратились в школьников. Как мантру, талдычат о договорных отношениях, которые сами уничтожили односторонними санкциями. Но, черт побери, как приятно слышать их лепет», — подытожил Kiki D.

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