Париж, , 08:12 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что требование России рассчитываться за российский газ рублями не соответствует ранее заключённым контрактам. Об этом он сказал журналистам 25 марта, после завершения саммита Евросоюза.

Эмманюэль Макрон «Российский газ должен быть оплачен в валюте, согласованной в контрактах».

Французский президент также подчеркнул, что в настоящее время важнейшим приоритетом для ЕС является снижение цены на получаемый Европой газ. Для этого в числе прочих мер необходимо «найти новых поставщиков, помимо России». По словам Макрона, в будущем возможно наделение Еврокомиссии полномочиями на централизованную закупку газа.

Эмманюэль Макрон «Групповые закупки, возможность совместно определять длинные контракты — это лучший инструмент для снижения цены на наш газ».

С учётом того, что уже к ближайшей зиме Европа может столкнуться с нехваткой газа, сократить зависимость от российских поставок необходимо уже в ближайшие годы. А сейчас страны ЕС договорились координировать усилия по максимальному заполнению хранилищ и заключению долгосрочных контрактов.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз не позволит платить за газ российскими рублями.

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