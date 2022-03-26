Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что США перешли от прежних глобальных правил международного бизнеса к прямому воровству, они более не имеют возможности обслуживать свои обязательства, что означает их дефолт, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

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"Американцы не понимают, что не всё может сделать печатный станок. Нефтедоллар умер! Да здравствует газорубль!» — написал Батыр Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что самый вопиющий случай воровства со стороны США произошёл с резервами Банка России, которые Америкой были заморожены.

«Здесь, на самом деле, мы сами виноваты в этом. Почему сохранить запасы за границей не смогли. Почему деньги хранились у потенциальных врагов?» — указывает Рафаэль И.

«А почему золотовалютные резервы России оказались в США? Кто за это ответит?» — задаётся вопросом Галина С.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия пыталась до последнего играть по правилам, честно. Граждане указывают, что руководство Российской Федерации верило в западные принципы, но оказалось, что того Запада попросту больше нет.

«Видимо, система была устроена таким образом, что резервы ЦБ должны были храниться в США. Но теперь тому миру пришёл конец. С самого начала надо было понимать, что этих денег мы бы никогда не увидели. Это была взятка, для участия в торговых отношениях с позволения Америки. Теперь у нас нет никаких обязательств перед США», — пишет Иван И.

Часть людей полагает, что Россия всё равно возьмёт своё, ведь на территории нашего государства находится очень много иностранных активов.

«Переживать не стоит. То, что осталось в России — инвестиции и денежные средства на счетах нерезидентов (иностранцев), — отныне эквивалентно замороженным суммам за рубежом, т. е. подлежит национализации. В результате больше всех потерял западный бизнес, который понёс потери в связи с антироссийскими санкциями», — отмечает Светлана Н.

Ряд пользователей указывает на то, что США надорвались, пытаясь вести экономическую войну против России.

«Штаты сами свою «сверхнадёжную» валюту и угробили, превратив её в экономическое оружие. Против маленьких стран это работало, а на России, ожидаемо, сломали зубы. Они даже против СССР таких санкций не вводили, ибо умнее были, но, видимо, деменция там в руководстве теперь у всех», — подозревает Святослав С.

Нашлись и те, кто отмечает, что примеру России, которая дала жёсткий ответ Соединённым Штатам, последуют и другие страны.

«Китай призадумался о своих вложениях в облигации США. Если он начнёт забирать свой триллион, то точно американцы не смогут рассчитаться по долгам. Печатать уже некуда эти фантики, которые ничем не обеспечены, а долг у США огромный!» — написал Василий Л.

Напомним, 24 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге о том, что Соединённые Штаты Америки отправили прежние глобальные правила международного бизнеса в мусорную корзину и «переходят к прямому воровству». Дипломат отметила, что США более не имеют возможности обслуживать свои обязательства, что означает их дефолт.