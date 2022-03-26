Решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) открыть дело против торговых сетей «Пятёрочка» и «Магнит», которые недопоставляли сахар в магазины Воронежской области, в результате чего сформировался «ажиотажный спрос» на этот товар, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 26 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

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"Что и требовалось доказать. Сахара на самом деле навалом. А барыги, как обычно, решили заработать на людях», — указывает Olga Y.

Многие пользователи оказались не удивлены, что в росте цен на сахар, а также в отсутствии его на полках магазинов виноваты исключительно сами магазины.

«С самого начала было понятно, что это рукотворный дефицит, созданный барыгами. Понятно — ажиотаж, понятно — спрос, бабки ошалелые. Но месяц длится эта ерунда! Кто хотел, тот уже десять раз мог затариться сахаром, а его по-прежнему в магазинах нет. Нужно наказывать за такое, ибо, по сути, это диверсия против российского народа, против государства», — считает Николай Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что странности с ценами и ассортиментом товаров можно было наблюдать уже давно.

«Я спрашивала кассира, а она сказала, что сахар, масло не привозят, а когда ожидать поставки — не знает. Говорит, что из-за каких-то переездов со склада на склад привозят только скоропортящиеся товары. Странно как-то это всё. Пусть правоохранители выяснят, что происходит, и накажут виновных в росте цен и дефиците», — пишет Ольга Т.

Дарья Драй ИА REGNUM Полки с сахаром в магазине

Часть людей полагает, что государство позволило распоясаться крупным торговым сетям, которые почувствовали безнаказанность и стали попросту наживаться на людях.

«Есть в России настоящие патриоты, которые любят свою Родину и готовы жизнь отдать ради этого. А есть вот такие наглые торгаши, которые готовы под эту шумиху заработать побольше денег», — подметил Глеб С.

Ряд пользователей указывает на то, что раз некоторые торговые сети позволяют себе вредить российскому народу и нашему государству, значит, такие предприятия следует национализировать.

«Руководство многих торговых сетей находится за границей. Предлагаю полностью национализировать такие предприятия, поменять название и сделать их магазины по всей стране государственными, с фиксированными ценами. Рабочие места тогда останутся, просто поменяем руководство на государственное. Сейчас это необходимо народу, чтобы люди смогли просто выжить и покупать еду по приемлемым ценам. Если создать государственную сеть супермаркетов — это станет регулятором цен, и другие супермаркеты не смогут монополизировать рынок. И народу станет от этого легче, как минимум на время кризиса», — отмечает Руслан Х.

Нашлись и те, кто отметил, что, несмотря на антимонопольное дело, тем не менее сахар-песок в России стоит неадекватных денег.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

«Меня волнует вопрос: выяснили, возмутили, даже наказать вознамерились. Хорошо. А почему сахар этот долбаный до сих пор под 80 рублей по всей стране продаётся?! Почему ФАС конкретные проблемы не решает?» — задаётся вопросом Ирина Р.

Напомним, 24 марта на сайте Федеральной антимонопольной службы была опубликована информация, согласно которой ведомство открыло дело против торговых сетей «Пятёрочка» и «Магнит», которые недопоставляли сахар в магазины Воронежской области, в результате чего сформировался «ажиотажный спрос» на этот товар. Отмечается также, что на складах компаний были обнаружены значительные запасы сахара-песка, который по какой-то причине не отгружался в магазины.