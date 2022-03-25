Информация, согласно которой Белый дом сформировал команду из должностных лиц, чтобы они разработали сценарии ответных действий Вашингтона и его союзников на случай, если Москва применит ядерное оружие, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 25 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

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"Бедные люди в Америке. У Бидона вообще чердак поехал. Зачем такой президент нужен, который больше беспокоится о том, что там с Россией, хотя у самого бензин дорожает день ото дня?» — задаётся вопросом Дмитрий О.

Многие пользователи пришли к выводу, что применение ядерного оружия Россией сотрёт все заранее подготовленные планы действий, потому что никто не может предугадать, сколько ядерных ударов произойдёт и будет ли всё ещё существовать Америка.

«Если Россия применит ядерное оружие, то пол-Америки станет Атлантидой, а оставшиеся США — чисто морской страной», — поделился своим мнением Нормунд Д.

Николай Рерих. Атлант. Гибель Атлантиды. 1919

«Если Россия применит ядерное оружие, то никакой план никому не поможет», — считает пользователь под псевдонимом «Чертёнок Тринадцатый».

«Если Российская Федерация применит ядерное оружие, то Штатам не придётся куда-то там ехать. Им придётся у себя разгребать свалку радиационных отходов», — уверен Сергей Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что России нет никакого смысла применять ядерное оружие, ведь после этого территории, подвергшиеся ударам, станут непригодны для жизни.

«Вы что, идиоты? Россия никакого ядерного оружия применять не собирается. Мы не моральные ублюдки, как США, скидывающие бомбы на мирных жителей. Да и какой в этом смысл, если освобождение Украины подразумевает, что там должны будут жить люди. На ядерной пустоши жизни не будет. Нам это невыгодно», — пишет Любовь М.

Часть людей уверена, что если на Украине окажутся войска НАТО, то нервы у России могут не выдержать, поэтому Североатлантический альянс будет держаться на достаточном расстоянии от зоны конфликта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Всем ясно, что никаких войск НАТО на Украине не будет. Но оружие поставлять НАТО на Украину будет, и нашим солдатам придётся иметь дело с этим оружием, как и с солдатами ВСУ, обученными владеть этим оружием инструкторами США. Нужно честно и смело смотреть на происходящее», — написал Вячеслав О.

Ряд пользователей указывает на то, что Запад начал осознавать, что Россия не на шутку рассержена.

«Если НАТО рыпнется на Украину, то Россия применит против альянса то, что посчитает нужным. Я думаю, НАТО это понимает. Не сунутся. Всё-таки Россия пошла ва-банк, у нас обратной дороги нет. На уступки тут не пойдём», — уверен Николай Б.

«Многие строили планы насчёт России, но Россия стоит над этими планами. И если Бог с нами, тогда кто против нас? Трудно идти против рожна. Не льстите себе, недруги России, кроме позора ничего не обретёте», — обращается Владимир К.

Напомним, 24 марта газета The New York Times опубликовала материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому Белый дом сформировал команду из должностных лиц, чтобы они разработали сценарии ответных действий Вашингтона и его союзников на случай, если Москва применит ядерное оружие.