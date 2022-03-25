Призывы Украины к Венгрии разрешить поставки вооружений через её территорию были отвергнуты. Об этом 25 марта сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Также было сказано нет на просьбу отказаться от поставок российских нефти и газа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

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Новость обсудили на странице издания «Страна.ua» в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также в телеграм-канале «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Потому, что венгры проводят прагматичную политику в интересах своего народа и государства, а не скачут за три копейки…» — прокомментировал заявление Сийярто автор телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Правильно, о народе надо думать!!!» — отреагировала Маша Х.

U.S. Department of State Петер Сийярто

«Разум — штука полезная», — добавил «Мозгоед».

«Вот бы ещё немцы о своём населении подумали», — написала Elena.

«Венгры, как всегда, единственные, кто действует вразрез европейским указам. Действуют в своих интересах и по здравому смыслу», — отметил Sergey A.

«Так и газ получают с хорошей скидкой…» — добавила Elena.

«Мне кажется, венгры сами уже не прочь, чтобы Россия угомонила эту спятившую дуру соседку», — иронизирует Alessio.

«Просто у них хватает ума не пилить под собой сук», — отреагировал Михаил.

«Венгры хотят Закарпатье», — написала Veronica.

«Сколько паспортов Венгрия раздала ужгородцам и другим? Там вроде под 150 тысяч венгерских граждан уже в Закарпатье. Ждут», — комментирует S Chay.

«Венгры все это время ведут адекватную политику. Тут не только про территории. [Премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан очень адекватный политик. И внутри страны у них все отлично», — пишет Jane.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Орбан

«Однако к санкциям присоединились, пусть и не полностью. Нет, всё-таки говорить о полной самостоятельности вряд ли стоит», — подчеркнул Sergey P.

«Это поступок разумных властей. Люди с мозгами прекрасно видят суть происходящего и не хотят участвовать в сомнительных геополитических аферах. Тем более, когда на кону жизнь и благополучие своих граждан. Наемные марионетки, типа Зеленского, о своих согражданах не думают, вообще. Они просто выполняют свою грязную работу. Работу наемника», — отметил Роман С.

«В том и беда, что вся работа европолитиков это и есть афера против своих граждан. Все они наняты Госдепом. Назовите мне хоть одного неангажированного европолитика??? Все или бывшие банкиры, или бывшие соросятни. Все на коротком поводке… Просто тупо говорящие головы… Или потомки эсэсовцев», — ответил Роману С. Volodymyr K.

«Хоть кто-то думает о своей стране и народе, а не о тупом популизме и желании угодить дяде Сэму!..» — подытожил Volodymyr K.

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