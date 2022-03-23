23 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что власти Венгрии заняли «пророссийскую позицию» в надежде получить дешевый газ и «украинское» Закарпатье.

Оксана Переможенко, , 13:10 — REGNUM Власти Венгрии заняли «пророссийскую позицию» в надежде получить дешевый газ и «украинское» Закарпатье. Об этом заявила 22 марта вице-премьер Украины Ирина Верещук на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия из других стран. Фактически на все говорят «нет». Что это? Хочется дешевого российского газа? Или, может, хочется нашего Закарпатья? А народ Венгрии действительно хочет роли тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в тяжелое время? Ради чего? Ради подачек от россиян?» — написала политик в адрес Венгрии.

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Заявление Верещук обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях «ВКонтакте» и Twitter, а также в телеграм-канале украинского аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры.

Ирина Верещук Официальное интернет-представительство президента Украины

«Как неожиданно», — с сарказмом отреагировал Андрей.

«Ага. А лишать венгров родного языка и навязывать вместо него… [украинский] можно?..» — добавил Олег К.

«Ещё лет пять назад на западных картах рисовали возможное деление Украины. И оно почему-то (вот же неожиданность какая) странным образом, совпадает с современными линиями фронтов», — отметил Алексей Николаевич.

«Это случилось бы и если… [Украина] вошла бы в ЕС. Просто по международным законам при вхождении страны обязаны вернуть «чужое», — пишет Эдуард Александрович.

«Ваше Закарпатье — это наследие «клятого совка». Сказали декоммунизация, значит декоммунизация. Как известно, слово не воробей», — написал Андрей Т.

«Что плохого в том, чтобы хотеть дешёвого газа? Вы свою страну про*рали, другие такого не хотят», — добавил Алексей П.

Газовые конфорки Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Антивенгерская позиция привела к антиукраинской позиции, и ещё удивляются потом», — отметил Сергей Б.

«Назовите хоть одну причину, чтобы Венгрия была на стороне Украины», — призвал Артур Р.

«Вы всё про*рали с вашей русофобией», — отметил Иван Н.

«Мы можем тыкать ножами в спины направо и налево. А нас нельзя», — отреагировал Лучезар Ш., как бы выражаясь от лица Украины.

«Фактически сейчас Венгрия и Польша попытаются присоединить те части Украины, которые, как им кажется, принадлежат по историческому праву… Ирония… в том, что после захвата Львова поляки не будут цацкаться с теми, кто устраивал геноцид и гонения на поляков во время Второй мировой…» — написал Игорь И.

«Венгры и поляки могли бы присоединиться к денацификации», — пишет Демис Р.

«В какую спину? Вы… [нагадили] всем, кому можно, а теперь ищите виновных», — отреагировал Валерий Ф.

«Украина поссорились со всеми соседями», — добавил Матвей К.

«А нож в спину своему народу — это норма от этих коррумпированных нацистов», — прокомментировал Paul N.

«А Польше хочется Львов», — подытожил «Психотерапевт».

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