Информация, согласно которой компания Adeo — владелец сети магазинов Leroy Merlin — продолжит работу на территории Российской Федерации, несмотря на призывы украинского президента Владимира Зеленского к французским бизнес-кругам прекратить деятельность в России, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 25 марта в социальной сети «ВКонтакте».

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"Конечно. Российский рынок — это вам не кот начхал. Бабло победило русофобию», — отмечает Onur P.

Многие пользователи пришли к выводу, что крупный бизнес оказался намного более циничным и хладнокровным, чем украинский президент ожидал.

«Французы дипломатично послали Зеленского, подсластив пилюлю тем, что их уход обогатит и укрепит Россию. Поэтому — ни шагу назад! Окопаются в тылу своего врага и будут держать оборону изнутри. Таким образом, французы взяли на вооружение знаменитую на весь мир украинскую стратегию войны в котлах», — издевается Svet O.

Некоторые комментаторы отмечают, что для Leroy Merlin в России открываются новые возможности, особенно если учитывать, что другие иностранные конкуренты решили по-быстрому свинтить из ненавистной им страны.

«Если с российского рынка ушла «Икея», то, получается, что французы теперь будут просто купаться в шоколаде! Какие у них конкуренты именитые остались? Вроде бы нет больше таких», — полагает Андрей К.

Henryk Borawski Леруа Мерлен

Часть людей полагает, что руководство Leroy Merlin прекрасно понимает, что данная торговая сеть прекрасно легла на российскую специфику, заняв крайне выгодную для себя нишу.

«Компании умеют считать деньги и риски и принимают взвешенные решения. Людей в России, конечно, много, но денег у них, как правило, немного. И компании измеряют свой рынок в деньгах, а не в людях. Компании BMW и Mercedes-Benz ушли без зазрения совести, потому что в России уже тяжело продавать свои люксовые машины. А такие магазины, как Leroy Merlin, который ориентируется на самого простого покупателя, — им ещё есть смысл половить рыбку в этой мутной воде», — считает Владислав К.

Тем не менее целый ряд пользователей оказался недоволен, что французская компания решила вцепиться, словно клещ, в российский рынок, продолжая сосать деньги из нашей страны.

«Это никак не мешает Макрону тырить резервы нашего Центробанка и быть в хороших отношениях с «сами знаете кем»… Закрыть и национализировать французские конторы в России на аналогичную украденному у России сумму! Не надо заигрывать с ворами», — указывает Михаил П.

«Эти французские компании ничего не производят в России, просто перепродают. Их место займут другие отечественные продавцы. Франция ведёт против нас экономическую войну, а мы будем кормить здесь их бизнес. Это неправильно», — поделился своим мнением Андрей А.

Главное управление государственного строительного надзора Московской области Ашан

Нашлись и те, кто убежден, что раз правительство Франции позволяет себе «воровать» российские зарубежные резервы, значит, мы имеем полное право компенсировать потери за счёт французских активов на территории России.

«Вся прибыль будет и дальше уходить во вражеский ЕС. Мы и сами можем построить ангар и продавать в нём российские доски и другие товары от своих производителей. Есть уже схожие по устройству с Leroy Merlin магазины у нас в России, российские», — отметил Макс С.

Напомним, 23 марта Agency France Presse опубликовало материал со ссылкой на заявление представителя Adeo — компании, которой принадлежит сеть магазинов Leroy Merlin, согласно которому фирма продолжит работу на территории Российской Федерации, несмотря на призывы украинского президента Владимира Зеленского к французским бизнес-кругам прекратить деятельность в России.