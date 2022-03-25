Слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что России объявлена гибридная, тотальная война, нашли отклик в многочисленных комментариях в соцсети. Люди верят, что страна станет только сильнее и справится с вызовом. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

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«Господи, мир сошел с ума. Когда же Европа будет жить своим умом? К кому вы прислушиваетесь — к Байдену (США)? Эта страна несет только смерть ради своей выгоды. А вы все прогнулись. Только Россия в открытую призывает вас к здравомыслию, прислушайтесь к разуму… Вы все пешки в руках США, одумайтесь, пока не поздно. Иначе РФ вас всех уничтожит!» — призывает Владимир Валетов.

«Россия будет сильнее, и никто не посмеет ее ослабить», — считает Константин Тупицын.

«Да поймите вы все в этом мире: у нас даже картошка в мундире!» — иронизирует Зинаида Гончарова.

«Можно подумать, Россия впервые сталкивается с трудностями в истории страны. Трудности сделают нас только сильнее», — замечает Алексей.

«Мне кажется, что любой человек в нашей стране точит зубы на эти западные выходки, скоро терпение может и лопнуть», — написала Ольга.

«Надо всем, кто нам объявил тотальную войну, зубы выбить, а то их история ничему не учит», — предлагает Алия Салимова.

«Полностью согласен с Лавровым! И раз сложилась такая ситуация, необходимо действовать уже соответствующе», — замечает Ринат.

«Русские не сдаются», — написал Денис.

«Мы принимаем бой», — поддерживает Ника.

«Выстоим! Победим!» — соглашается Светлана.

«Мы сможем выстоять, если будем развивать себя, семью, общество. Можно сделать Россию лучшей страной на свете — нужно только постараться», — считает Даниил.

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«Если бы не спецоперация на Украине, они бы уже в открытую выступили бы против нас, мы сработали на опережение», — поделился мнением Шульженко.

«Да, боятся нас и ненавидят, изводить будут любыми путями, но с Путиным не страшно», — считает Денис.

«Главное, быть всем вместе за нашего главнокомандующего», — соглашается Елена Бондарева.

«Весь мир показал своё истинное лицо и отношение к нашей стране, нас ненавидят и готовы уничтожить, но мы готовы к такому удару», — считает S.

«Они могут только и делать, что скалиться и огрызаться против нашей страны, правильно говорится: время покажет, кто друг, а кто враг, вот и показало…» — отмечает Галина.

«За президентом России и вместе ним! Чем сильнее враги пытаются согнуть Россию, тем сильнее она становится, и так распрямится, что все табаки и их хозяин запросят пощады. Так всегда было, есть и будет. Не посрамим подвиги и память предков. Святая Русь. С нами Бог», — отметил Василий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что в отношении России развязана тотальная война. При этом большинство стран в мире больше не желают играть «в одни ворота».

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