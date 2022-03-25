Европейский союз не позволит России обходить санкции Запада и требовать оплачивать российский природный газ в рублях. Об этом, как сообщает Reuters, 24 марта заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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«Это было бы односторонним решением и явным нарушением контракта. Это являлось бы попыткой обойти санкции, мы не допустим действий в обход наших ограничений», — сказала она.

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Заявление политика обсудили в телеграм-канале «Радио Стыдоба», а также на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Twitter.

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«Ну не допускайте. Только газа не будет», — смеется Daria G.

«Топите кизяками», — шутит Wild Troll.

«Евросоюза скоро не будет», — с сарказмом написала Олеся.

«Прощай, европейская промышленность…» — добавил Fantom-Z-022.

«Надо было башкой думать, прежде чем санкции вводить», — шутит Ольга П.

«Ждем, когда они начнут друг друга грызть. А они начнут», — отметила «Злючка».

"Ну летом можно и не платить. За газ, понятное дело. Ждём осени», — пишет Александр.

«Газ — это не столько отопление, сколько производство», — ответил Александру Termograph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

«А ещё санкциями можно отапливать и использовать их в качестве топлива. Кроме того, необходимо их кушать, дабы заменить продукцию для поддержания жизнедеятельности. Бинго», — иронизирует Константин Викторович К.

«Конечно, здравствуй XIX век — уголёк, лошадки…» — отметил Василич.

«Что, уже стадия принятия пошла?» — с сарказмом поинтересовался Даниил Л.

«Какой ужас… не хотите — не берите. Это рыночек», — написала Viky L.

«Евросоюз этого не допустит». Ну, а мы не допустим газ! Интересно, кто победит? Очередные дурацкие лозунги или холод, голод и падение промышленности?» — задался вопросом Dmitry.

«Не допустит?! Закупайте валенки и шубы!» — с сарказмом отреагировала Ника.

«Значит, Европа останется без российской нефти и газа… И будет добровольно жрать кактус. Только и всего… Китай и Индия бурно аплодируют», — добавил Юрий М.

«Они там все лжецы. Будет это происходить примерно так — какая-нибудь контора, скорей всего, где владельцы американцы, будет покупать у нас газ за рубли и перепродавать… [европейцам] за евро. Маржа в виде 1−2% в их скромный кармашек. Деньги бешеные за ничегонеделание, прям из воздуха. Но это позволит… [Европе] с воодушевлённой тяпкой вещать своим избирателям, что они смело не покупают газ у «проклятого Путина», — написал Руслан М.

«Ну, значит, и газ вам не нужен», — добавил Антон Т.

«Пусть бесится, вариантов нет… Не надо было красть… [деньги] ЦБ (Центрального банка. — О. П.)…» — пишет Алексей Ю.

«Отрицание — гнев — торг — депрессия —принятие. Пока стадия 1», — комментирует новость Rgr.

«Ну пусть топит своими цветными бумажками», — с сарказмом отреагировал один из комментирующих.

«Не позволить это можно, только отказавшись от покупки энергоресурсов. Но их невозможно не покупать. Замкнутый круг», — подытожил Alex S.

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