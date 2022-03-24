24 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление руководителя польской энергокомпании PGNiG Павла Маевского о том, что возглавляемая им компания переходить на рубли в расчётах за газ не будет.

Оксана Переможенко, , 20:28 — REGNUM Переходить на рубли в расчётах за газ польская энергокомпания PGNiG не будет, заявил 24 марта её руководитель Павел Маевский.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Утром деньги — вечером стулья. Вечером деньги — утром стулья. Ну, вы сами знаете!» — иронизирует Татьяна Р.

«А в чем проблемы-то?» — недоумевает Dmitry S.

«Ни бакс, ни рубль не являются валютой Польши. Почему покупать за бакс могут, а за рубль — нет? В чем разница?» — поинтересовался Nikolay.

«Покупают рубли на ММВБ (Московской межбанковской валютной бирже — О. П.), а на них покупают газ», — пишет Dmitry S.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это проблемы Польши», — добавила Альбина Ф.

«Какая досада?..» — с сарказмом отреагировал G. P.

«Ничего страшного, будут покупать сжиженный газ втридорога. Русофобия стоит дорого», — комментирует новость Андрей Р.

«Будут покупать у тех, кто смог купить за рубли, но уже по другой цене», — написал Вячеслав.

«Не можешь — научим, не хочешь — заставим», — отметил один из участников обсуждения.

«Посмотрим, на что их возможности способны, когда трубу через неделю перекроют…» — добавила Natana Z.

«Все просто — идут, покупают рубли на бирже и платят. Не хотят платить в рублях, закрываем вентиль. Топите дровами, далее наблюдаем, как появляются польские и европейские степи», — с сарказмом пишет Sergey P.

«Стадия отрицания», — добавил Михаил.

«Пусть берут дорогущую сжижку у Штатов. Велика Ржечь Посполита же имеет выход к морю? Целый Гданьск. Вот, пожалуйста, кушайте, не обляпайтесь», — не без сарказма написал KateSh.

«Ой, ну как же так? Сначала плюете в лицо, а потом не играете по правилам. Не, так можно и без газа остаться…» — отметила Маслова В.

Вентиль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Польше придется выбрать: угодить хозяину или поддержать российский рубль», — прокомментировала новость Василина.

«Отлично. Ляхи ещё за высылку российских дипломатов должны ответить», — с сарказмом добавил gridnef.

«Пшеки гадят нам и прислуживают бигбоссу! Вот они (США — О. П.) им пусть и газ за усердие поставляют!» — отреагировала Anzhelika A.

«Долго ответ ждали из США», — иронизирует Valah.

«*опу поморозят себе и сразу найдут рублики. Голод (читай мороз) не тетка, научит дружить с кем надо», — шутит MTM.

«На Московской бирже продаются рубли. Можно купить там, когда совсем прижмет», — добавил Bobkats.

«Продают России нужное нам. Мы им платим рублями. Они на эти рубли покупают у нас газ. Можно проще — бартер. Вот только что они нужное России будут у себя искать?» — задумался Алексей Р.

«Это та веселая компания, которая отсудила у Газпрома разницу в ценах на споте, потом перешла в цене на спот, когда он был дешевле, а когда спот стал дороже, орала — верните всё взад? Ну, этим только за золото, с оплатой в ВТБ или Сбере через карту «Мир», а получать «Почтой России», — пошутила Woman.

«А кизяки вообще бесплатные, пусть ими и отапливаются», — иронизирует Ordoulis.

«Значит, кто-то скоро останется без газа. Раз… [ничего] так и не дошло», — отметил Петр.

«А в чем проблема? Может, Польше просто нужно поднять свой зад и пошевелиться? Или ненависть настолько сильная, что пошевелиться не даёт?» — с сарказмом поинтересовалась Vera K.

«Как замораживать наши активы на сотни миллиардов долларов, так у них есть понимание, а как оплачивать газ рублями, сразу все идиотами притворились», — подытожил Sergey P.