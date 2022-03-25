В среду, 23 марта, канцлер казначейства Риши Сунак выступил в парламенте с весенним заявлением. Канцлер заявил, что люди должны быть готовы к еще большему росту цен на продукты, энергию, топливо и другие товары. По официальным прогнозам, в среднем инфляция достигнет уровня в 7,4%, а к концу года достигнет 9%.

Кукрыниксы. НАТО. 1979

В своем заявлении канцлер также затронул тему налогов, напомнив про увеличение взносов по национальной страховке, однако теперь было принято решение повысить порог заработка, при котором британцы обязаны уплачивать взносы по национальной страховке.

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Политик также отметил, что восстановление Великобритании после пандемии было «сбито с курса» проведением российской спецоперации на Украине. Еще одним обещанием стало сокращение подоходного налога в 2024 году перед очередными всеобщими выборами, когда «экономика будет в лучшей форме».

Часть пользователей отметили, что экономические решения выглядят нелогично, потому что он поднимает налоги сейчас, когда людям и без того тяжело жить, а потом обещает понизить налоги и взносы, когда людям станет лучше жить.

«Сокращение подоходного налога на 1 процент в будущем практически сведет на нет результат повышения национальной страховки на 1,25 процента. В чём тогда смысл повышать национальную страховку сейчас, когда цена на жизнь стала такой высокой? Это запутанный беспорядок», — спросил @DrZoid.

Пользователи считают, что в целом для экономики страны меры, принимаемые канцлером, могут быть полезными, но для людей они мало на что повлияют.

«Не забывайте о заморозке порога для подоходного налога. По своему существу это тоже повышение налога! Всё сделано для заголовков, а для отдельного человека это мало что значит в денежном выражении», — считает @MikeW21793040.

George Закрытый паб в Великобритании

Ряд комментаторов не уверены в том, что обещанное сокращение налоговой ставки подоходного налога произойдет, потому что характерной чертой этого британского правительства является то, что они не держат свое слово.

«Мифическое сокращение налогов перед выборами это еще не сокращение налогов», — прокомментировала @RHollender.

«Мы должны быть благодарны за что-то чисто теоретическое» — уточнил @MikeW21793040.

Среди пользователей есть те, кто считает, что все вводимые меры будут недостаточными в условиях «выживания» и в ближайшее время британская экономика не восстановится.

«Счета за энергию выросли до 200 фунтов в месяц, расходы на бензин выросли до 100 фунтов в месяц, что уж говорить о еде, местных налогах и воде. Зарплата выросла всего на 50 фунтов в месяц. Сегодняшние меры даже в малейшей степени ни на что не повлияют. Экономический спад, мы идем!» — прокомментировал @Reddenhill1999.

«Чеки за топливо вырастут на 54 процента, сокращение цены на топливо на шесть пенсов не поможет при такой боли», — отметил @thommo1955.

Пользователи отметили, что канцлера точно нельзя назвать «сократителем налогов», потому что при нем налоговые ставки выросли, поставив рекорд за 70 лет.

«Это что за прощальная линия? Он поднял налоги на самый высокий уровень за 70 лет и обещает какую-то подставу в будущем прямо перед выборами», — написал @GeolJR.

Цитата из м/ф «Чиполлино». реж Борис Петрович Дёжкин. 1961. СССР Новый налог!

«Он говорит, что сокращение в 2024 году будет первым за 16 лет. Получается, что за 14 лет плохого правления тори не было ни одного сокращения налогов, последнее было, когда у нас было правительство лейбористов», — напомнил @pete_paldridge.

«Я не думаю, что он умеет стричь газон, как можно думать, что он «подстрижет налоги?» — прокомментировал @BickerKes.

В комментариях также раскритиковали объяснение высокого уровня инфляции, которое британцам навязывает правительство. Пользователи считают, что проведение Россией специальной военной операции практически не связано с британской экономикой, поэтому выставлять Россию козлом отпущения не стоит.

«Немного контекста, который отличается от слюней, которыми вас кормит Великобритания: в Германии уровень инфляции составил 3,3%. Если уровень инфляции повышается из-за российской спецоперации на Украине, что также приводит к увеличению цен на топливо на международном уровне, объясните мне, почему в Великобритании уровень инфляции составляет 8%?» — написала @Broken_Politiks.

Напомним, по данным Офиса национальной статистики Великобритании, рост цен за последние 12 месяцев составил 6,2%, это самый высокий показатель за последние 30 лет. Вместе с этим Банк Англии поднял ключевую ставку с 0,5 до 0,75 процента в надежде замедлить инфляционные показатели.

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