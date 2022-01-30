30 января 2022 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 15:46 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер казначейства Риши Сунак подтвердили повышение налогов с апреля 2022 года. Новый налоговый план поможет собрать 12 млрд фунтов для помощи Национальной службе здравоохранения (NHS). Работники, работодатели и самозанятые будут платить взносы на национальную страховку в размере на 1,25 процента больше. С 2023 года надбавка станет самостоятельным налогом на здравоохранение и социальное обеспечение. В связи с резким ростом инфляции в парламенте призывают отказаться от повышения налогов, однако премьер и канцлер утверждают, что система прогрессивная, потому что богатые будут платить больше.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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Многие пользователи напомнили, что при выходе Великобритании из состава Европейского союза Джонсон обещал процветание Национальной службы здравоохранения, выделяя по 350 миллионов фунтов в неделю на её финансирование.

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«Они разве не говорили, что у нас будет уходить лишних 350 млн фунтов в неделю на Национальную служу здравоохранения после Brexit?» — уточнил @nim_sadler.

В рамках агитационной кампании за Brexit обещания Джонсона о финансировании Национальной службы здравоохранения были нанесены на автобус.

«А что случилось с 350 миллионами фунтов в неделю на автобусе для NHS?» — спросил @jones_colette.

«Видимо, произошёл ребрендинг автобуса, его превратили в автобус для вакцинации», — ответил @woodplumstocks.

Часть пользователей отметили, что решение о повышении налоговой ставки выглядит так, будто его принимали в нетрезвом состоянии, напомнив про вечеринки на Даунинг-стрит.

«Они это решили на рабочей вечеринке во время локдаунов?» — поинтересовался @m_k_hazarvi.

Ряд комментаторов уверен, что население страны не оценит новый налоговый план, поэтому консерваторам не стоит ожидать победы на следующих выборах в парламент.

«Хорошо, можно сказать, что они таким образом подтвердили, что Консервативная партия проиграет следующие всеобщие выборы, потому что люди запомнят это», — считает @celtic_villa.

В комментариях не исключают, что за введением нового налога в апреле последуют митинги и демонстрации недовольных британцев, что повлечет еще больше проблем, чем есть в стране сейчас.

«Можно делать ставки на то, что через несколько недель, когда люди увидят свои квитанции за электроэнергию, повышение местных налогов, повышение цен на еду и на топливо, они вернут всё обратно. Иначе на их совести будут беспорядки», — написал @spinaltapEleven.

«В этом году точно произойдет гражданское неповиновение», — добавил @ecoscotgarden.

Многие пользователи пожаловались на ухудшение условий жизни, рассказав, что даже при достойной зарплате денег всё равно не хватает.

«Время покажет, но я думаю, что многие люди уже устали жить на грани нищеты. Даже люди, которые зарабатывают 30 тысяч фунтов в год (3,1 млн рублей), затягивают пояс потуже. 2022 год, а продовольственные банки всё еще используются по всей стране. Стыдно», — прокомментировала @celtic_villa.

«Огромное повышение стоимости жизни разрушительно влияет на британских подданных, а заработная плата не успевает за темпами. Всё больше работающих людей живут в бедности, не могут себе позволить самый базовый уровень жизни. Им приходится выбирать между едой, топливом, отоплением и электричеством. Этого не должно происходить в 2022 году», — считает @Tilly5001.

«Хорошо сказано! Это теперь касается не только бедняков. Я, конечно, переживаю за тех, кто зарабатывает меньше меня, но теперь это касается и людей с хорошими зарплатами», — согласился @Syrupie.

Часть комментаторов уверена, что даже при увеличении налоговой ставки и введении нового налога Национальную службу здравоохранения не получится спасти и достойно профинансировать, потому что все собранные деньги пойдут в карман канцлеру и его друзьям, как это произошло с грантами для NHS во время пандемии.

«Я почти уверен, что мошеннические гранты могли бы покрыть финансирование NHS и даже больше, но Сунак решил их списать, да?» — написал @HMCWathome.

Риши Сунак UK Government

«Они опять всё переведут на свои офшорные счета», — прокомментировал @MrGeorgeHenryP1.

«Списанные мошеннические деньги могли бы обеспечивать оплату NHS. На пару лет вперед», — отметил @Plank22Sammy.

Пользователи отметили, что за время пандемии на Даунинг-стрит столько раз нарушили закон, что решить проблему финансирования Национальной службы здравоохранения можно, если штрафы пойдут в ее бюджет.

«Давайте надеяться, что Даунинг-стрит заплатит все штрафы, и произойдут перемены», — написал @stanley3319207.