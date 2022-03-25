Заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что переговоры Москвы и Киева идут тяжело, потому что украинская сторона постоянно меняет свою позицию и отказывается от своих же предложений, стало поводом для обсуждения среди пользователей Интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Россия

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Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

»Потому что власть на Украине — бандеровская. А здорового головой человека бандеровцем не назовут», — указывает Александр В.

Многие пользователи уверены, что, общаясь с украинским руководством, российские власти на самом деле ведут переговоры с Соединёнными Штатами Америки.

«Просто переговоры идут не с Украиной, а с Америкой. Из-за этого и возникает тягучая ситуация», — считает Татьяна С.

Некоторые комментаторы отмечают, что сами по себе переговоры с Киевом не могли привести к ожидаемому результату, потому что ни к чему не приводили на протяжении восьми лет.

«А потому что с американскими шавками вообще не нужно разговаривать, с самого начала. Потому и идут переговоры тяжело. Только капитуляция, только денацификация и демилитаризация. Никаких встречных условий», — пишет Slava Z.

«Если одна сторона постоянно меняет условия, отказывается от своих же предложений, значит, эта сторона пытается не договориться, а затянуть переговоры», — считает Илья М.

Часть людей полагает, что украинские власти намерены совершить жертвоприношение своего населения в угоду Америке и в пику России.

«Нам и объяснять не нужно. Понятно, что Зеленский делает всё по указке США. А этим янки нужна война, причём затяжная, чтобы проблемы в собственной стране не были заметны и можно было всё свалить на Путина. Что в принципе мы и наблюдаем», — отмечает Мария П.

«Намеренно затягивать переговоры и топить Украину в крови — это очень выгодно президенту Зеленскому. Делает это он, чтобы сыграть роль жертвы на мировом поприще. А так же это выгодно и его американскому хозяину для ослабления России. Это надо держать в уме», — указывает Агния А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Ряд пользователей указывает на то, что среди киевской власти не осталось договороспособных людей, ведь в руководстве Украины сейчас находятся либо безвольные марионетки США, либо откровенные неонацисты, которые подлежат только ликвидации.

«Украиной управляют клоуны, которые компетентны только в развлечении толпы. Ничего другого они не умеют. Ни ума, ни образования, ни воспитания. Это просто марионетки, диалог с ними адекватный выстроить невозможно», — поделилась своим мнением Наталья П.

Отдельные комментаторы отмечают, что специальная военная операция России и стала результатом отсутствия возможности договориться с обезумевшим руководством Украины.

«Так мы и начали спецоперацию, потому что с ними нельзя договорится! Нацисты могут быть только уничтожены. Иначе никак», — убеждён Антон Б.

«У них и так страна последние дни доживает. Поэтому ничего страшного. Вскоре на Украине появится адекватная власть, с которой можно будет по-человечески поговорить», — уверена Алия Н.

Напомним, 23 марта министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил в ходе выступления в МГИМО о том, что переговоры Москвы и Киева идут тяжело, потому что украинская сторона постоянно меняет свою позицию и отказывается от своих же предложений.