Россия будет продавать газ за рубли. Мир не будет прежним, и новая экономическая реальность рождается здесь и сейчас, с «газорубля», отмечает неравнодушная общественность в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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Начало тектоническим изменениям в российской и в мировой экономике положено президентом РФ Владимиром Путиным 23 марта 2022 года, когда он дал директиву Газпрому по переводу контрактов в рубли для недружественных стран.

«И США, и ЕС объявили дефолт настоящий по своим обязательствам перед РФ. И теперь каждый в мире знает, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены. Совершенно очевидно, что поставлять наши товары и в ЕС, и в США и получать оплату в долларах, евро, в ряде других валют не имеет для нас смысла», — заявил Путин.

Депутат Госдумы из Югры Павел Завальный («Единая Россия»), который является главой комитета по энергетике, заявил изданию «Подъём», что отказ стран Европейского союза от платежей в рублях может стать основанием для прекращения продажи им энергоресурсов.

«Ситуация вынужденная, это ответ на санкции. Были арестованы наши государственные резервы в валюте. А зачем нам доллар и евро, если мы не сможем на них купить ни оборудование, ни услуги, ни рассчитаться по долгам. По сути для нас эта валюта превращается в фантики. Если они не будут покупать, у нас будут все основания для перекрытия газа», — отметил парламентарий.

Тюменцы в социальных сетях целиком и полностью поддержали мнение депутата из Югры и решение главы государства.

«Давно пора сбросить этот доллар с парохода современности. И продавать газ нужно не по контрактным ценам, а по рыночным. Нам продают всё только по рыночным», — пишет участник группы «Типичная Тюмень ЧП».

Gazprom.ru Газ

«Хорошего леща прописал европейцам!» — поддержал решение Путина ещё один участник группы.

«Сейчас эти «херувимчики» западные срочно будут очередные пакеты санкций «нам в пакет» собирать», — пишет участница группы «ЧП Ямал».

Однако от внимания пользователей соцсетей не ушёл и другой вопрос — по какому курсу будут вестись расчёты за российский газ.

«Заигравшись с «санкциями из ада», Запад самолично обрушил законные линии приобретения рубля, которые спокойно работали до конца февраля. Чтобы заплатить, теперь придётся размораживать наши активы, снова подключать российские крупнейшие банки и компании к системам международных расчётов. Да, кто-то попытается купить рубль напрямую, на Московской бирже, вопрос — хватит ли всем, какой будет курс», — задаётся вопросом автор дзен-канала «Исторические напёрстки».

«Верните доллар по 60 копеек, как в СССР», — пишут в группе «Типичная Тюмень ЧП».

Иные вспомнили про незавершённый пока что проект цифрового рубля, который, на взгляд некоторых, необходимо срочно внедрять. Главное, происходит дедолларизация экономики, и не только российской, отмечают пользователи соцсетей. И это новая экономическая реальность. Россия перешла Рубикон.

«Отказ от расчётов в долларах и евро — историческое решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России. Шаг по дедолларизации нашей экономики», — пишет в своём телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

«Дедолларизация шагает по всей планете. <…> Теперь перед Европой встаёт вопрос, где брать рубли после всех наложенных санкций, чтобы экономика не встала, а граждане не замерзли», — пишет телеграм-канал «Бойлерная».

Тем временем ключевые покупатели российского газа, например Австрия и Германия, уже выразили протест, подчеркивая, мол, под таким не подписывались и расчёт в рублёвом эквиваленте является якобы нарушением контрактов. Оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, но это вынудит ЕС обходить свои же санкции и подогреет дискуссии о бойкоте энергоносителей из РФ. Такое мнение выразил ТАСС глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.

«А то что средства заморозили, диппредставительства закрыли — это законно? Или прекратили поставки товаров, ранее оплаченных российскими компаниями?» — возмущается словам Эрнста участник группы «К-ИНФОРМ | Сургут».

«Боком санкции выходят, пусть теперь у них ботва колосится. Кто с мечом придет, тот от меча и погибнет!» — вторит ему другой.

В целом пользователи соцсетей отмечают, что продажа российского газа за рубли — это важный, революционный шаг. И одновременно — это пробный шар. Люди полагают, что потом пойдут в ход пшеница за рубли, удобрения за рубли, древесина, уран, металл и другие экспортные товары из России.