Путин: необходимо оперативно формировать новые планы и запускать стройки, чтобы поддержать затронутые санкциями отрасли, в том числе металлургию.
Путин: выделить дополнительные средства не менее 120 млрд на дорожное строительство в регионах.
Глава Минфина Силуанов поддержал Хуснуллина: ипотека — наш драйвер экономики.
Регионы РФ подали заявки на инфраструктурные кредиты еще на 1 трлн рублей, заявил Хуснуллин.
Строительство Северного широтного хода (железнодорожной магистрали на Ямале) нужно отложить на год, но не прекращать — Хуснуллин.
Правительство РФ предлагает сохранить льготные ставки по семейной, дальневосточной и сельской ипотекам, заявил Хуснуллин.
Рост цен на металл в РФ остановлен, заявил Хуснуллин.
Основные стройки в России не остановятся, а наоборот, будут ускорены, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Уход иностранных производителей создаёт уникальные возможности — Путин
Уход иностранных компаний простимулирует развитие отечественных производителей. Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
Портфель ипотечных кредитов в номинальном выражении в текущем году должен вырасти не меньше, чем в предыдущем, заявил Путин.
Нужно донастроить программы льготной ипотеки в России, заявил Путин.
Более 70% рынка мебели в РФ занято российскими компаниями, заявил Мантуров.
В РФ выпускается более 70% всех детских, санитарных, гигиенических средств.
Около 90% продаваемой в РФ бытовой техники, в том числе зарубежной, собирается в России, заявил Мантуров.
Мурашко рассказал, когда изменятся цены на лекарства
На сегодняшний день в России существует контроль цен за жизненно необходимыми препаратами. Об этом в ходе совещания правительства РФ с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Сегодня контроль цен существует в рамках госрегулирования цен на жизненно необходимые препараты», — сказал Мурашко.
Мурашко объяснил дефицит ряда лекарств в аптеках
В первую неделю марта 2022 года было зафиксировано повышение спроса на ряд препаратов в аптеках в 10 раз. Об этом в ходе совещания правительства РФ с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Для стабилизации ситуации нужна система мониторинга, и в этом участвуют ведомства и цифровые технологии. В рамках мониторинга отмечались факты отсутствия препаратов. По данным системы маркировки, по этим препаратам в РФ в первую неделю марта была увеличена продажа в 10 раз, во вторую неделю — в пять раз», — сказал Мурашко.
Заявления отдельных зарубежных брендов о приостановке деятельности в РФ пока не оказали серьезного влияния на непродовольственный рынок России, сообщил Мантуров. Лишь единичные бренды непродовольственного рынка заявили об однозначном уходе из России.
По завершении доклада Мантурова Путин отметил, что даже частичный уход иностранных компаний с рынка РФ дает возможность для собственного производства. Но нужно сохранить ассортимент, добавил он.
Мантуров оценил запасы подгузников и других товаров личной гигиены
Запаса подгузников в России хватит по меньшей мере на три месяца. Об этом 23 марта заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Мантуров: основными импортерами бытовой техники в Россию выступают дружественные страны, которые не заинтересованы останавливать поставки. Рост цен на бытовую технику и электронику в России удается несколько сглаживать благодаря запасам комплектующих для их производства.
Глава Минпромторга Мантуров: иностранные производители средств личной гигиены, товаров для детей и бытовой химии не намерены останавливать производство в России.
«Мы не торопимся искать замену одних иностранцев другими» — Мантуров
У российских производителей есть потенциал заменить предложение иностранной одежды на российском рынке. Об этом 23 марта заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Российские авиакомпании смогут продолжить эксплуатировать самолёты, взятые в лизинг или аренду у иностранных компаний. Особенности использования таких бортов в условиях внешних санкций утверждены постановлениями, которые подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Решение принято в связи с введением рядом иностранных государств санкций, связанных в том числе с запретом на предоставление России самолётов и компонентов, а также на осуществление страхования и техническое обслуживание авиационной техники. Оно позволит снять риски для пассажирских авиаперевозок.
Так, отечественные авиакомпании смогут в течение пяти дней зарегистрировать права собственности на эксплуатируемые иностранные самолёты и внести их в госреестр. Страхование, перестрахование и техническое обслуживание бортов будет осуществляться на территории России.
Вывоз самолётов из страны при наличии требования о досрочном возврате иностранного судна лизингодателю или арендодателю регулируется указом президента №100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» и постановлением Правительства по реализации этого указа.
Решение было озвучено Михаилом Мишустиным на совещании у президента с членами правительства 23 марта.
«Правительство с первых дней помогает перевозчикам сохранить парк зарубежных воздушных судов. Принимаем меры, чтобы скорее вернуть самолёты в небо. Причём все шаги выполняем строго с соблюдением действующих норм воздушного права, в том числе и международного. Наша главная задача — обеспечить надлежащую безопасность полётов. Это превыше всего», — подчеркнул Мишустин.
Мишустин рассказал о платежах по выданной до повышения ставки ЦБ ипотеке
Платежи по ипотеке, которая была оформлена в России до повышения ключевой ставки до 20% годовых, останутся на уровне конца февраля, заявил 23 марта на совещании с членами правительства премьер-министра страны Михаил Мишустин.
Совещание продолжается.
Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства (Московская область, Ново-Огарёво)
В. Путин:
«Уважаемые коллеги, добрый день!
Мы сегодня подробно обсудим ряд оперативных вопросов и особое внимание уделим ситуации в строительной отрасли, учитывая её системообразующую роль в экономике, значимое социальное измерение.
Но перед этим хотел бы остановиться на одной теме, которую считаю важной. Мы обсуждали это с коллегами на протяжении предыдущих дней.
За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов, и этот «коллективный Запад» фактически подвёл черту под надёжностью своих валют — об этом тоже мы уже говорили — перечеркнул доверие к этим валютам. И Соединённые Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает — так-то подозревали, а теперь знает каждый, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены.
Уже давал определение подобным действиям, не буду сейчас вдаваться в детали, но совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Европейский Союз, в Соединённые Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла.
Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнём с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные станы, на российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчётах всех скомпрометировавших себя валютах.
При этом хочу отдельно отметить, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объёмами и по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключённых ранее контрактах. В отличие от некоторых коллег, мы дорожим своей деловой репутацией надёжного партнёра и поставщика.
Изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли. Прошу Правительство дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты.
При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции, и нужно создать для них понятную, прозрачную процедуру проведения платежей, включая приобретение российских рублей на нашем внутреннем валютном рынке. Прошу Банк России совместно с Правительством в недельный срок определить порядок совершения таких операций».
В Минсельхозе объяснили ажиотаж на сахар в магазинах
Одной из причин ажиотажа на сахар в магазинах России является нежелание оптовиков пускать продукт в продажу. Об этом в ходе совещания правительства РФ с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
«Оптовики смогли заранее приобрести сахар и неохотно пускали его в продажу. Ряд торговых сетей ограничил отпуск продукции в одни руки. Также по 31 августа введён запрет на вывоз сахара. Мы провели совещание с отраслевым сообществом, активизировали бизнес, и в результате в РФ прибыло первое судно с 44 тысячами тонн продукта. Мы производим достаточное количество сахара. Расширяются посевные площади», — сказал Патрушев.
Правительство РФ ответит на санкции в отношении морских судов
Ограничения со стороны стран Запада коснулись морских судов из России, и власти РФ не оставят это без ответа. Об этом в ходе совещания правительства РФ с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава правительства Михаил Мишустин.
«Ограничения коснулись и морских судов. Мы не оставим такие шаги без ответа», — сказал Мишустин.
Путин поручил продавать газ недружественным странам только за рубли
Принимать оплату за свой природный газ России следует в рублях, а не в долларах или евро. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта на совещании с правительством.
«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнём с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — подчеркнул Путин.
Мишустин рассказал о работе над трудностями в авиационной отрасли
Правительство принимает меры по возвращению самолётов в режим полётов вопреки введённым санкциям. Об этом в ходе совещания правительства РФ с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава правительства Михаил Мишустин.
«С большими трудностями столкнулись авиакомпании. Многие лишились сертификатов лётной годности. Были введены запреты на страховку, а лизинговые компании требуют вернуть воздушные суда. Однако была обеспечена возможность использовать их на внутренних линиях. Принимаем меры, чтобы вернуть все самолёты в небо», — сказал Мишустин.
У Путина протокольное мероприятие. Совещание продолжится по его окончании.
Патрушев — губернаторам: максимально поддержать аграриев и довести выделенные средства.
Весенние полевые начались в 17 регионах — Патрушев.
Правительство продлит малому бизнесу из ряда отраслей на 6 месяцев срок уплаты налога по упрощенной системе, сообщил Мишустин.
Мы производим достаточное количество сахара и расширяем новые площади посевов сахарной свеклы, заверил Патрушев.
Минсельхоз и Минпромторг ищут возможности для замены иностранных поставщиков упаковки молочной и детской продукции.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев: российский АПК справится с любыми вызовами.
Западные потребители смогут приобретать рубли на российском рынке — Путин
Западные потребители смогут покупать рубли на российском валютном рынке. Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
Мишустин рассказал о мерах борьбы с безработицей
Правительство РФ поможет жителям страны, которые хотят трудоустроиться. Об этом в ходе совещания правительства РФ с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава правительства Михаил Мишустин.
«Особое внимание мы уделили рынку труда. Поможем тем, кто хочет трудоустроиться. Воспользоваться биржей труда теперь могут и те, кто находится под риском увольнения», — сказал Мишустин.
Мишустин заявил о необходимости поддержки регионов в части выделения бюджетных кредитов.
Мишустин рассказал Путину о работе по борьбе с последствиями санкций
На сегодняшний день готовятся порядка 30 дополнительных предложений по борьбе с последствиями антироссийских санкций. Об этом в ходе совещания правительства РФ с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава правительства Михаил Мишустин.
«Практически круглосуточно работает оперштаб, обсуждаются новые меры. Помимо принятых 20 законов, будут внесены в Госдуму ещё шесть. Ещё готовятся три десятка дополнительных предложений», — сказал Мишустин.
Платежи граждан по ипотеке, оформленной до повышения ключевой ставки, останутся на уровне конца февраля, заявил Мишустин.
Бизнес получит возможность не выплачивать полный объем процентов по кредитам с плавающей ставкой, а перенести их на конец года, заявил премьер Михаил Мишустин.
Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по контрактам, сказал президент РФ.
Путин: Россия не будет продавать газ Западу за евро и доллары
Россия начнёт продавать природный газ в Евросоюз за рубли. Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
Получать плату за ресурсы в долларах и евро теперь для нас не имеет никакого смысла — Путин.