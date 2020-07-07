Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства (Московская область, Ново-Огарёво)

В. Путин:

«Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы сегодня подробно обсудим ряд оперативных вопросов и особое внимание уделим ситуации в строительной отрасли, учитывая её системообразующую роль в экономике, значимое социальное измерение.

Но перед этим хотел бы остановиться на одной теме, которую считаю важной. Мы обсуждали это с коллегами на протяжении предыдущих дней.

За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов, и этот «коллективный Запад» фактически подвёл черту под надёжностью своих валют — об этом тоже мы уже говорили — перечеркнул доверие к этим валютам. И Соединённые Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает — так-то подозревали, а теперь знает каждый, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены.

Уже давал определение подобным действиям, не буду сейчас вдаваться в детали, но совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Европейский Союз, в Соединённые Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла.

Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнём с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные станы, на российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчётах всех скомпрометировавших себя валютах.

При этом хочу отдельно отметить, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объёмами и по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключённых ранее контрактах. В отличие от некоторых коллег, мы дорожим своей деловой репутацией надёжного партнёра и поставщика.

Изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли. Прошу Правительство дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты.

При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции, и нужно создать для них понятную, прозрачную процедуру проведения платежей, включая приобретение российских рублей на нашем внутреннем валютном рынке. Прошу Банк России совместно с Правительством в недельный срок определить порядок совершения таких операций».

kremlin.ru