Заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия переведёт расчёты за поставку газа недружественным странам в рубли, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 24 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Ответные санкции

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»Понеслась. Черпайте ответные санкции ложками, господа. Не обляпайтесь», — обращается Алёна К.

Многие пользователи пришли к выводу, что такая мера неминуемо приведёт к оздоровлению российской национальной валюты.

«Это, получается, им придется покупать рубли, тем самым повышая их ценность? Прекрасная новость!» — пишет Max M.

«Это давняя мечта нашего народа, ещё со времен Сталина. Слушал выступление Путина В. В. и ушам не верил. Воистину исторические события происходят прямо на наших глазах!» — отмечает Егор Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что это не просто экономический инструмент, но ещё и специальный жест в сторону США, говорящий о том, что об американской гегемонии можно забыть.

«Вот это сильный ход. Ждём, когда планы Саудовской Аравии и ОАЭ по переходу на расчёты в юанях получат буквальную реализацию. Тогда на США и на долларе можно будет ставить большущий жирный крест», — считает Артём К.

«Это сильная пощёчина и подрыв доверия к доллару. Интересно, как Запад на это ответит, учитывая, что та же Германия попросту не может не покупать у нас газ?» — задаётся вопросом Дмитрий Ф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тьфу

Часть людей полагает, что Европа, которая намертво привязана к поставкам российского газа, несмотря на свою русофобию, будет вынуждена покупать наше топливо за рубли.

«Как же сейчас в Европе полыхнёт одно место! А ведь мы предупреждали, что не надо нас терроризировать всей этой газовой историей!» — указывает Инна Т.

«Скорее всего, будет так: Европа скажет России своё «фи», но покупать газ не перестанет. Будет ввозить в Россию свою валюту, закупать у нас рубль и на него же покупать у нас сырьё. Русофобия — она не только дорого обходится, она ещё и очень утомляющая», — отмечает Борис Х.

Ряд пользователей указывает на то, что российскому руководству в переходе на расчёты в рублях не стоит останавливаться только на газе.

«Почему только газ?! Давно пора любую продукцию, сырьё и услуги продавать только за рубли! А продажу рублей зарубежным контрагентам разрешить банкам с государственным капиталом, по курсу ЦБ РФ. Перечень валют, необходимых государству, должно устанавливать Правительство РФ. Хотите купить у России что-либо — сначала купите рубли у наших банков. Хотите купить рубли у банков — сначала разблокируйте их корреспондентские счета. Шах и мат!» — пишет Sergey G.

Нашлись и те, кто отмечают, что подобные новости вселяют в российский народ уверенность в завтрашнем дне.

«Боже мой! Неужели до нашей власти дошло, наконец, что держать золото за границей и платить не своей валютой — это был страшный стратегический просчёт? Только рублями! И золото у себя в стране!» — указывает Вера У.

«Такое может себе позволить только сильная и независимая страна, у которой много своих богатств, которые не должны чужим доставаться просто так», — написал Андрей К.

Напомним, 23 марта на сайте президента РФ была опубликована информация, согласно которой российский лидер Владимир Путин заявил о том, что Россия переведёт расчёты за поставку газа недружественным странам в рубли.