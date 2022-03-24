Уход спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию Анатолия Чубайса со своего поста и слухи о его отъезде из России стали поводом для бурного обсуждения среди пользователей Интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 24 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

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»Как-то неправильно он уехал. Даже на дорожку не присел», — отметил Slava Z.

Многие пользователи оказались вне себя от радости, что Россия «рассталась» с теперь уже бывшим спецпредставителем президента РФ по устойчивому развитию. Тем не менее граждане отметили, что совесть Чубайса далеко не стерильна и правоохранительным органам стоило бы присмотреться к этому экс-чиновнику.

«И что, вы его просто отпустили? А кто за содеянное отвечать будет? Его надо публично судить народным судом», — считает Рафаэль И.

«А как же пятилетний запрет на выезд из страны после увольнения госслужащих, имеющих доступ к государственным тайнам? Или Чубайс никакими тайнами не был отягощён, являясь спецпредставителем президента?» — задаётся вопросом Максим Б.

Некоторые комментаторы дали яркую и едкую характеристику Чубайсу, нахождение в России которого долгие годы не давало им покоя.

«Иуда, который причинил России чудовищное количество зла, ограбив её народ и сделав его нищим. Который постоянно и фанатично служил своим западным идолам, являясь одним из самых известных предателей Родины в России», — написал Хареш А.

Часть людей уверена, что без Чубайса Россия не только не обеднеет, а скорее наоборот, начнётся долгожданный взлёт вверх.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чубайсы

«Мавр сделал своё дело, мавр может уходить. Россия дальше уж как-нибудь сама, без услуг этого «реформатора», — написал Сергей Г.

«Закройте, пожалуйста, ещё «Ельцин-центр» и Гайдаровский форум. Я уверен, что Россия тогда сама по себе выкарабкается и начнётся рост», — предполагает Макс В.

Ряд пользователей указывает на то, что специальная военная операция России на Украине запустила процесс самоочищения России от предателей и вредителей.

«Побежали! Заметьте, что сами побежали. Никто оружием в спину не тычет. Приняли решение предать Родину и побежать к себе на новую. Вот уж и правда — Россия самоочищается. Каким-то даже чудесным образом, учитывая, как крепко все эти либероиды вцепились в нашу страну», — отмечает Андрей К.

«Стесняюсь спросить: а кто ещё из «реформаторов», чиновников высшего звена и политиков (бывших и действующих) покинул Россию после начала специальной операции? Весь списочек можно огласить? Гордость берет за патриотов, отстаивающих Родину лицом к лицу с противником, на его земле, в его правовом поле. Жаль, что есть те, кто готов так прямолинейно взять и предать свой народ», — пишет Азат Т.

Нашлись и те, кто уверены, что вскоре мы увидим новые глобальные позитивные изменения в нашей стране.

«Неужели это не сон?! Чубайс уехал, а газ отныне за рубли! Что нас ждёт завтра?» — задаётся вопросом Павел Б.

Напомним, 23 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию, уехал он из России или нет — его личное дело.