Оплата рублями за газ из России возможна, но вынудит Европейский союз обходить свои же санкции, введенные против Российской Федерации. Об этом, как сообщает ТАСС, 23 марта заявил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Решение [президента России Владимира] Путина вынудило бы страны, находящиеся в списке «недружественных государств», обходить принятые санкционные меры. Это может еще больше подогреть дискуссии о бойкоте российских энергоносителей», — сказал он, подчеркнув, что немедленный отказ от российских энергоносителей имел бы для ЕС серьезные негативные последствия.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры, а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

"И что теперь будет с долларом?» — задался вопросом Leto2022.

«О. Началась стадия торга», — пишет Дмитрий Д.

«Надо жёстче их в стойло ставить…» — считает Serjio.

«Меняете свои евро у Китая на юани (по курсу Китая, оплачиваете комиссию). Потом меняете в РФ эти юани на рубли (по текущему курсу + комиссия). Покупаете у РФ газ за рубли. Не благодарите», — смеется Алла.

«Какое такое «обходить свои же санкции»?! Нет, нет — только официально. Открыть валютный счет и, приехав в Москву, покупать рубли на бирже. Открыть счёт не можете — запретили санкциями? Ваши проблемы. Прилететь не можете — запретили санкциями? Ваши проблемы. Торговать не можете — запретили санкциями? Ну так ответ вы знаете!» — с сарказмом отреагировал extrater.

«Можно пешком и с долларами в больших клетчатых сумках», — с юмором ответила ему (extrater) Алла.

«С долларами в мешках тоже нельзя. Ввоз наличного доллара запрещён», — напомнил Алле FirstName.

«Ничего. Стерпится! Привыкайте к обратке!» — пишет Maxim G.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Капитан Очевидность», — иронизирует Иван К.

«Так это же комплексная мера. За рубли теперь всё — газ, нефть, удобрения, пшеница, металлы и т. д. Зачем нам еврофантики сегодня? Либо юани, либо рубли», — прокомментировал новость MainMicro.

«Могут же, когда захотят», — с сарказмом добавил iLya A.

«В золотых рубликах платить желаете?» — шутит Арина Н.

«Это вторая стадия принятия ситуации — торг?» — поинтересовалась Юлия Н.

«Последняя будет ближе к следующим холодам, называется «челобитная», — ответил Юлии Н. Виктор Б.

«Замечательно! Ищите рубли по миру», — иронизирует Дмитрий Павлович.

«Европа ещё и рубль наш укрепит», — подытожила Оля В.

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