12 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что американский президент Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым запрещена продажа в Россию долларовых банкнот.

Оксана Переможенко, , 11:47 — REGNUM Продажа в Россию долларовых банкнот запрещена указом, который 11 марта подписал американский президент Джо Байден. В указе отмечается, что запрещён также реэкспорт долларовых банкнот, их продажа или поставка прямым или косвенным путём из Соединенных Штатов Америки любому лицу, находящемуся в России. Указанный запрет распространяется на физических лиц США. Где бы они ни находились, им запрещено продавать доллары лицам с российским гражданством или находящимся в России.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в телеграм-канал украинского политического и общественного аналитика, блогера Юрия Подоляки («Мир сегодня с Юрием Подолякой»).

«Просто потрясающе. Россия как раз того и добивалась много лет — дедолларизации своей экономики…» — прокомментировал новость Юрий Подоляка.

«Но не так же резко?! Планировалось постепенное, чтобы экономику свою не угробить», — пишет «Марсиянчик».

»Ну насчёт того, что Россия этого много лет добивается, это не является правдой. Россия много лет пыталась встроиться в долларовое пространство на правах партнёра. Сейчас да, этот приказ Бидона способствует дедолларизации в РФ…» — пишет Gens.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что-то не верится, что они тупые…» — задумался Ns Ys.

«А мне легко верится. Просто потому, что за неимением реальных рычагов включается пиар-компания «Санкции». Смотри, Байден запретил экспорт в РФ предметов роскоши и импорт из РФ водки, чёрной икры и алмазов. Экспорта водки нет с советских времён. Бренды Russian VODKA и Stolichnaya — это собственность иностранных компаний (можно ещё импорт балалаек запретить). Советники, что подсказывают это Байдену, прекрасно понимают, что работают на публику…» — ответил ему (Ns Ys) Денис М.

«А как они взятки предателям теперь давать будут? Или тем самым официально отказались от их финансирования?» — не без сарказма задалась вопросом Ольга.

«Ну так ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Навального уже ноют, как же они бабки будут получать», — иронизирует Slavon520.

«Еще бы от газа сами отказались», — добавил Sergey.

«Зачем?! Пусть покупают по 500 т. р. за куб», — ответил ему (Sergey) не без иронии Роман А.

«Конечно же, всё не так однозначно… Но направление Америки верное! Помогите нам, пожалуйста, уважать наш деревянный, алюминиевый, титановый, нефтяной, газовый… Ну и т. д. рубль», — не без сарказма написал Cap Nemo.

«Кто не в курсе, первым делом что делали США при захвате территории — это завозили свои наличные. А тут вывозят. Тем самым уходят. Сами», — отреагировал «Сторонний наблюдатель».

«Пусть в рублях платят, ноу проблем», — с сарказмом добавил MyName.

«Ну так надо вернуть им все их доллары», — призвал Амир А.

«Это ж сколько баксов в мировой экономике повиснут?» — задумался Alex T.

«Думаю, новой международной валютой станет юань», — пишет Ana conda.

«Огонь… А как же долларовая зависимость без долларов???» — задумался Юрий.

«Уран и титан они закупать за рубли будут?» — недоумевает Дмитрий.

«Байден добровольно отказался от всепланетарной гегемонии доллара», — отреагировал Олег Д.

«Американцы очень хитры и расчётливы. Не надо надеяться, что они «погорят на мякине»!» — отметил Игорь.

«Опять эти идиоты себе по ногам стреляют», — написал Роман К.

«Надо чтобы США и Европа рассчитывались с РФ за газ, энергоносители и металлы исключительно рублями… Вот тогда точно цена $ и € упадет», — добавила Lika L.

«Все новые договора для тех, кто захочет торговать с Россией, будут в национальных валютах. Потому что нам запретили доллар, это огромный удар по долларовой системе, — они печатали деньги под все ресурсы мира. Сужение долларовой зоны приведет к дальнейшему разгону инфляции… скоро все страны, чтобы сохранить деньги, будут избегать доллара», — подытожил Марат Х.

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