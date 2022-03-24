Известие о том, что Великобритания ввела санкции в отношении 59 российских граждан и компаний, соцсети встретили с большой долей здорового юмора: нормальная сытая и спокойная жизнь британцев — в опасности. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва & Лондон

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«Британия сегодня решила ускорить процесс под названием «отморозить уши назло бабушке». Ну так отморозит же! А бабушке [России] будет всё равно. Зачем ей такая внучка?» — иронизирует И.

«Ну вот, теперь на РЖД до Лондона не доехать», — шутит Олеся.

«Британцы и американцы — обе ненормальные страны. Им пора в психушку за введенные санкции против нас», — поддерживает Константин Тупицын.

«А что, ещё не всех санкциями охватили? Ну написали бы сразу: санкции вводятся против 146 миллионов граждан РФ. Но за энергоресурсы пусть платят в рублях», — предлагает Ольга Викторовна.

«Давайте писать в посольство, консульство, правительство Великобритании с просьбой ввести санкции против каждого из нас! Пусть работают бюрократы!» — поддерживает Анна.

«Если закручивать гайки очень сильно, то срывает резьбу. И закручивать уже будет нечего», — напоминает Надежда Верткова.

«Что такое Великобритания? Это всего армия 90 000 человек в юбках. И таки они нам еще будут пальцем грозить?» — вопрошает Игорь Абрамов.

«Скоро на кошек и собак начнут санкции вводить», — соглашается Андрей.

«Санкции, санкции, санкции! Надоело! Как заезженная пластинка! Русских они не впечатляют! Если цель этих санкций — ухудшить жизнь британцев, ну, тогда они явно достигают цели», — рассуждает Александр Романов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«А что, может быть, и мы тоже предложим им оплачивать всё из России только марсианскими рублями? А где и как они их доставать будут — их головная боль? Докажем им, что мы тоже можем быть дураками? Не менее, чем они?» — предлагает Виктор Дубовицкий.

«Я вот смотрю на их санкции, а толку от них? У нас экономика в итоге только крепнет», — замечает Антон Огарко.

«Они скоро сами себя в эти списки внесут», — развивает тему Дмитрий Владимирович.

«Пусть вводят санкции, нынче введение санкций против кого-либо с их стороны звучит для наших как комплимент», — считает Александр.

«Да пусть уже этот г******* Запад вываливает все санкции свои разом и идет лесом. Не будем больше оглядываться на них. Будем жить сами, налаживать производство. И наконец-то наш рубль станет национальной, суверенной валютой, с которой придется считаться всему миру. Путин молодец! Горжусь им!» — поделилась мнением Гузель.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на российскую спецоперацию по денацификации на Украине, власти Великобритании расширили список санкций. В общей сложности в черный список попали 59 физлиц и организаций из России, а также шесть — из Белоруссии. В их числе — глава Сбербанка Герман Греф, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков, а также Газпромбанк, Альфа-банк, РЖД, АЛРОСА, «РусГидро».