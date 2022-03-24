Слова помощника российского президента Владимира Мединского о том, что коллективный Запад толкает Россию к разрушению ее политической системы, спровоцировали широкой общественный резонанс. Проникшись беспокойством за дальнейшее мироустройство, люди, в большинстве своем высказываются оптимистично: прорвемся! Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерный комментарии в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«Правильно сказал. Нечего расслабляться, товарищи», — поддерживает Наталья.

«Вот поэтому и нельзя давать слабину и идти на уступки. Даже на мелкие», — считает Дмитрий.

«Похоже, всеобщую мобилизацию всё-таки объявят», — считает Игорь Лебедев.

«Так, может, надо жестче быть и не думать о том, что скажет Европа?», — предлагает В.

«Вот поэтому мы должны дойти до конца и победить!» — считает Марина Корчина.

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«Само существование России НИКОГДА не будет попрано! Россия была, Россия есть и Россия будет. Вопрос сейчас стоит по-другому: хватит прятать настоящую историю России! В веках она называлась в разное время по-разному! Но русский мир, славянский мир — это ЦИВИЛИЗАЦИЯ!

И у России сейчас стоит СВЕРХЗАДАЧА — сделать цивилизованным весь остальной мир, включая дикий Запад. Дать ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ понятия добра, справедливости, дружбы, взаимовыручки. При этом сохраняя каждый малый и большой народ на планете, развивая их языки, народные культуры в той их части, где они направлены на дружбу, добро, жизнь, развитие.

При этом это тяжёлая задача, ведь придется выкорчевывать гнилье. Россия — санитар планеты. Там где РОССИЯ — там строятся заводы, фабрики, школы, больницы, туда приходит вода для орошения земли, там сады цветут. Спросите у ВСЕХ, кого спасала Россия в течение многих веков», — рассуждает Галина.

«Ничего, мы и не такое переживали! Выдержим!» — замечает Елена Совенко.

«Понятно, что оборот речевого обмена изменится. Возможно появление объединённого союза, возглавляемого Россией. Но это явно будет на противоположной стороне весов от натовского Запада. Как будут жить ЕС, Великобритания, Япония, Австралия и США — ещё большой вопрос», — поделился мнением «Влад Ветроград».

«Если Россию доведут и она ответит ядерным оружием кому-то персонально или всем желающим сразу, ответки НЕ БУДЕТ!

Kremlin.ru РТ-2ПМ «Тополь»

На этом всё остановится, и расползутся обиженные в разные стороны молчком. Миру не нужна планета Земля без России», — считает Ян Кучаев.

Напомним, в ходе заседания межведомственной комиссии по историческому просвещению помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский отметил, сегодня вопрос о существовании России как никогда актуален: на кону сегодня само существование России. Его слова приводит РИА «Новости», не поясняя, в каком контексте шёл разговор.

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