Публикацию газеты The New York Times, где сказано, что в Америке сформирована команда для разработки сценариев ответных действий Вашингтона и его союзников на случай возможного применения РФ ядерного оружия, в соцсетях встретили с изрядной долей юмора. Люди считают, что такому маразму медицина названия ещё не придумала. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1964. США Решительный генерал

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«План один — в ад!» — считает Марина Корчина.

«А до этого у США не было плана на случай применения ядерного оружия против них? Если Россия его применит, то планы уже никому не понадобятся», — рассуждает А.В.

«Какой вам план? Не провоцируйте, и не будет не какого удара! А если сунетесь, то ваш план уже не спасёт», — соглашается Борис Исмаилов.

«Вот «больные», прости Господи. У них экономика в трубу летит, а они про ядерную угрозу», — иронизирует Фёдор Алексеевич.

(сс)Saeima Джо Байден

«В общем, эти америкосы сами придумали, сами поверили и теперь заставляют в это поверить весь мир… Какая каша у них в голове, я поражаюсь», — поделился соображением Андрей К.

Иносказательный комментарий Игоря М. понравился многим участникам обсуждения:

«Янки, сидите тихо: медведь проснулся и чистит лес, который вы загадили».

»Задорнов был прав на все 100 500%! Вы не лезьте, и применять не надо будет», — подчеркивает Т.

«Забыли, что сказал президент РФ? Они (ракеты США) даже взлететь не успеют», — напоминает Александр Самойлов.

«Государства, потерявшие национальную идентичность и превысившие допустимый индекс допустимой антропогенной нагрузки, не могут называться демократическими, тем более после сплошной серии преступлений во Вьетнаме… Ираке, Ливии, культивации фашизма на Украине и нарушении финансовых обязательств. Многовато для стаи стран НАТО.

Эти соседи по планете Земля должны не поучать, а сидеть тихо вместе со своими бомбами и исправлять свои ошибки в своих государствах», — рассуждает Е.

Два солдата США сразу после того, как была взорвана ядерная бомба. 1952

«Это уже не маразм — такому диагнозу современная медицина еще название не придумала», — поделился мнением Александр Касьянов.

Ранее о том, что США сформировали команду из должностных лиц для разработки возможных сценариев ответных действий Вашингтона и его союзников на случай, если Москва применит ядерное оружие, известила газета New York Times со ссылкой на неназванные источники.

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