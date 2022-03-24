Слова главы минфина Японии Сюнъити Судзуки, которому пока не ясно, как будет выполняться требование России об оплате поставок природного газа в рублях, подняли на смех в сети. Люди буквально на пальцах рассказали алгоритм такой оплаты. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

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«А чего непонятного? Есть рубли — продадим за них газ. Нет — досвидос», — пояснил Анатолий Коптев.

«Чтобы платить рублями, не обязательно понимать что-то», — заметил Дмитрий.

«Посидят без газа, подумают. Может, и дойдет», — отметил Евгений Кулешов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

«Как, как… Каком кверху!» — иронично предлоджила способ оплаты Татьяна Павлова.

«Ну умственно отсталых из себя строить не впервой. Как же происходит оплата, приезжают они такие в Россию, закупаются рублями (они же ограничили банковские транзакции) и начинают чемоданами отдавать их компаниям в России. По-моему, все логично и понятно», — иронизирует Константин Корнилов.

«Еще один непонятливый. Сначала Вучич, теперь этот. Уверен, что у нас есть специалисты, которые объяснят, что такое рубль. Рубль — это как иена, только рубль», — рассуждает Александр Кордюков.

«Дурака включили!» — поддерживает И.

«Откровенно говоря, мы не совсем пока понимаем цели и то, как это будет осуществляться»… Одни не видят цели применения гиперзвуковых ракет, другие не видят целей оплаты товаров из России в рублях… Интересно, а цель санкций они видят?» — развивает тему К.

«Непонимающие берут топор и идут за дровами», — предлагает Олег Жаворонков.

«Если министр финансов не знает, как платить за товар, то пусть подаёт в отставку», — отмечает Георгий Верблер.

«Русофобия должна обходиться дорого и сложно, нацарапайте это на своих пергаментах и сохраните для потомков», — обращается в гражданам Японии Галина.

«Как санкции вводить, понимаем, а как на чисто русском сказали, что расчёт теперь только в рублях, то не понимаем. Я думала, любимая фраза ныне покойного Задорнова относится только к американцам (ну тупые)», — замечает Ольга Викторовна.

«В Японии настолько тупой министр финансов? А зачем японцы санкции против России вводят по команде американского хозяина, он понимает?» — спрашивает Иван.

«Ещё про «высокую цену за свои действия» заикаются. Получите контрсанкции и оцените эффект», — иронизирует Глеб Михайлович.

«Конечно, Сюнъити Судзуки не понимает, как платить рублями. Там даже не сумели оценить отдачу, когда присоединялись к санкциям. Через пару дней наши расскажут, куда нужно будет привозить мешки с долларами (свифт-то отключили), какой российский банк и по какому курсу будет их менять. Платить, наверное, в Газпромбанке. Сами привели к такой схеме. Чего ж тут удивляться», — делает вывод Афанасий.

Kantei.go.jp Сюнъити Судзуки

«Как гадить России, они прекрасно понимают, а как платить за газ не понимают? Нужно потребовать оплату в рублях за все товары. Если хотят иметь интересующие их товары, то найдут способ расплачиваться, а не найдут, значит, пусть обходятся без этих товаров и приобретают их в другом месте», — отмечает Т.

Как сообщало ИА REGNUM, к связи с тем, что российское руководство приняло решение начать переход на оплату в рублях за российские экспортные товары, глава минфина Японии Сюнъити Судзуки заявил, что пока не ясно, как будет выполняться требование России об оплате поставок природного газа в рублях в расчётах с недружественными странами.

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