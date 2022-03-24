ДНР и ЛНР: путь к экономической интеграции с Россией
Во вторник, 22 марта, депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия» заявили о том, что одной из первоочередных задач партии является помощь в восстановлении инфраструктуры гражданских объектов на освобожденных территориях Донбасса. По мнению депутатов, требуется обеспечить максимально быстрое возвращение жителей ДНР и ЛНР к нормальному образу жизни. Сделать это будет невозможно без восстановления экономического потенциала Донбасса. Учитывая политическую обстановку, в ближайшее время Россия будет оставаться единственным экономическим партнёром для недавно признанных республик. Между тем многие эксперты затрудняются дать оценку состоянию экономического потенциала ДНР и ЛНР на данный момент.
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Донбасс — не только уголь
Еще до начала специальной военной операции российской властью было принято принципиальное решение, которое открывает возможности для выстраивания системы экономического взаимодействия между Россией и Донбассом. В частности, предприятия ДНР и ЛНР получили возможности выхода на российский рынок, что должно способствовать росту торгового оборота между недавно признанными республиками и Россией. Предприятия Донбасса также смогут участвовать в государственных и муниципальных закупках в Российской Федерации. Это упростит сложные схемы, по которым ранее живущие под украинскими санкциями предприятия республик поставляли свою продукцию в нашу страну.
Между тем эксперты отмечают, что экономика Донбасса представляет собой комплекс предприятий, работающих в самых разных сферах. Так, политконсультант Александр Семёнов отмечает, что экономический потенциал Донбасса требует аудита.
О высоком экономическом потенциале Донбасса говорит и руководитель мониторингово-экспертного центра «Группа 32», главный редактор InFocus. рress Роман Коломойцев.
В том, что после признания Россией ЛНР и ДНР стороны будут продолжать уверенно двигаться к интеграции республик в единое экономическое пространство, уверен и глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.
Чем Донбасс интересен российским регионам?
Пока в главном фокусе информационного внимания остаются непосредственно ход специальной военной операции и поддержка беженцев из Донбасса, но во многих регионах уже задаются вопросом о том, как будут выстраиваться связи с республиками после наступления мира. Эксперты сходятся во мнении, что ключевым будет экономическое взаимодействие ДНР и ЛНР со своими географическими соседями — Ростовской, Воронежской и Белгородской областями. Как известно, именно Ростовская область приняла на себя основной поток беженцев из Донбасса в феврале этого года.
Однако есть и другие регионы, заявившие о своей готовности развивать связи с ДНР и ЛНР. В частности, 20 марта Донецк посетила делегация Башкирии во главе с губернатором Радием Хабировым и членами правительства региона. В подписанном коммюнике приоритетными направлениями взаимодействия между Башкирией и ДНР провозглашены укрепление торгово-экономических отношений, научно-технического сотрудничества, а также наращивание связей в сфере здравоохранения, образования и культуры. Башкирская делегация также отметила готовность сотрудничать в сфере агропромышленного комплекса и туризма.
Также известно, что ряд предприятий Донбасса уже заключили договоры со своими российскими коллегами. Так, соглашения подписали ГК «Аграрный Донбасс» и симферопольское предприятие «Крымхлеб». Заключено соглашение ряда донецких предприятий со специализирующимся на производстве щебня карельским предприятием ООО «Карелприродресурс».
Эксперты в целом позитивно оценивают перспективы экономического сотрудничества российских регионов с Донбассом. Например, Александр Семёнов отмечает, что у многих граничащих с ДНР и ЛНР регионов уже выстроены отношения с республиками, но их можно было назвать более гуманитарно-культурными.
По мнению Романа Коломойцева, «для российского бизнеса, при поддержке государства на начальном этапе восстановления донбасской экономики, просматриваются весьма позитивные перспективы в сфере строительства и восстановления инфраструктуры, а также сельского хозяйства и торговли».
Точку зрения, согласно которой экономическое взаимодействие Донбасса будет строиться главным образом с соседними регионами России, разделяет Олег Иванов.
После окончания специальной военной операции Донбасс имеет потенциал стать одним из ключевых партнёров для многих российских субъектов, особенно в условиях санкций. Развитая промышленность, на восстановление которой, правда, уйдёт некоторое время, делает перспективным развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР. Некоторые регионы уже пришли к осознанию этого факта, другим предстоит это сделать в ближайшее время.