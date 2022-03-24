Во вторник, 22 марта, депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия» заявили о том, что одной из первоочередных задач партии является помощь в восстановлении инфраструктуры гражданских объектов на освобожденных территориях Донбасса. По мнению депутатов, требуется обеспечить максимально быстрое возвращение жителей ДНР и ЛНР к нормальному образу жизни. Сделать это будет невозможно без восстановления экономического потенциала Донбасса. Учитывая политическую обстановку, в ближайшее время Россия будет оставаться единственным экономическим партнёром для недавно признанных республик. Между тем многие эксперты затрудняются дать оценку состоянию экономического потенциала ДНР и ЛНР на данный момент.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Донбасс — не только уголь

Еще до начала специальной военной операции российской властью было принято принципиальное решение, которое открывает возможности для выстраивания системы экономического взаимодействия между Россией и Донбассом. В частности, предприятия ДНР и ЛНР получили возможности выхода на российский рынок, что должно способствовать росту торгового оборота между недавно признанными республиками и Россией. Предприятия Донбасса также смогут участвовать в государственных и муниципальных закупках в Российской Федерации. Это упростит сложные схемы, по которым ранее живущие под украинскими санкциями предприятия республик поставляли свою продукцию в нашу страну.

Между тем эксперты отмечают, что экономика Донбасса представляет собой комплекс предприятий, работающих в самых разных сферах. Так, политконсультант Александр Семёнов отмечает, что экономический потенциал Донбасса требует аудита.

Александр Семёнов «Экономический потенциал Донбасса сейчас требует тщательного аудита. Дать сейчас какие-то однозначные оценки крайне сложно. Тем не менее сейчас, в условиях санкционной войны и как следствие закрытия многих рынков, для российского бизнеса сотрудничество с республиками несомненно будет представлять интерес. И здесь нужно говорить не только об угольном бассейне, но и сферах АПК, металлургии, жилищного и дорожного строительства, торговли».

Иван Тарнягин. Шахта № 6. 1937

О высоком экономическом потенциале Донбасса говорит и руководитель мониторингово-экспертного центра «Группа 32», главный редактор InFocus. рress Роман Коломойцев.

«Сейчас трудно по понятным причинам говорить об экономическом потенциале Донбасса. Ведь многое разрушено. Так что прежде всего оценка потенциала, а главное — его актуальность для развития российской экономики потребует серьезного и системного аудита возможностей этого региона. Ведь его предстоит вписать в определенных параметрах в хозяйственный и финансово-экономический комплекс России, если не хотим получить еще один дотационный регион.

Роман Коломойцев Поэтому следует помнить, что в 2013 году Донецкая и Луганская области, вместе называемые Донбасс, производили почти 16% ВВП Украины, уступая только Киеву. Доля Донбасса в объеме реализованной промышленной продукции была 27,3% — больше, чем в любом другом регионе страны, как и в экспорте товаров и услуг с Украины — 23,3%. Также на территории Донбасса находятся около 80 металлургических предприятий (многие сейчас не работают), несколько достаточно модернизированных крупных машиностроительных производств для горнодобывающей промышленности и несколько нефтехимических производств, в том числе весьма перспективный «Лисичанский нефтеперерабатывающий завод», сейчас также простаивающий. Фактически с начала конфликта Украина лишилась, согласно статистике, не меньше 10% своего ВВП и пятой части доходов от экспорта».

Борис Щербаков. Разливка стали. 1947

В том, что после признания Россией ЛНР и ДНР стороны будут продолжать уверенно двигаться к интеграции республик в единое экономическое пространство, уверен и глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

«Пока мы не знаем, когда произойдет вхождение ЛНР и ДНР в состав России, — в этом году, в следующем или через 10 лет, но в том, что это рано или поздно случится, у меня лично сомнений нет. Уже сегодня в России в отношении республик Донбасса установлен режим наибольшего благоприятствования: сняты ограничения на экспорт и импорт, а продукция из ЛНР и ДНР допускается к участию в госзакупках наравне с российскими товарами. Годовой оборот внешней торговли ЛНР и ДНР превышает 300 млрд рублей.

Олег Иванов Главным торговым партнером, безусловно, является Россия, на долю которой приходится около 90% экспорта республик. Донбасс поставляет в основном металлургическую продукцию, горно-шахтное и электрооборудование. Кроме того, в Россию импортируются стальные и резинотехнические изделия, холодильное оборудование, цемент, сельскохозяйственная продукция, такая как макароны, зерновые, подсолнечное масло. Из России на территорию республик импортируются продукты питания, алкоголь, лекарственные препараты и многое другое».

Василий Рождественский. Индустриальный пейзаж. 1934

Чем Донбасс интересен российским регионам?

Пока в главном фокусе информационного внимания остаются непосредственно ход специальной военной операции и поддержка беженцев из Донбасса, но во многих регионах уже задаются вопросом о том, как будут выстраиваться связи с республиками после наступления мира. Эксперты сходятся во мнении, что ключевым будет экономическое взаимодействие ДНР и ЛНР со своими географическими соседями — Ростовской, Воронежской и Белгородской областями. Как известно, именно Ростовская область приняла на себя основной поток беженцев из Донбасса в феврале этого года.

Однако есть и другие регионы, заявившие о своей готовности развивать связи с ДНР и ЛНР. В частности, 20 марта Донецк посетила делегация Башкирии во главе с губернатором Радием Хабировым и членами правительства региона. В подписанном коммюнике приоритетными направлениями взаимодействия между Башкирией и ДНР провозглашены укрепление торгово-экономических отношений, научно-технического сотрудничества, а также наращивание связей в сфере здравоохранения, образования и культуры. Башкирская делегация также отметила готовность сотрудничать в сфере агропромышленного комплекса и туризма.

Также известно, что ряд предприятий Донбасса уже заключили договоры со своими российскими коллегами. Так, соглашения подписали ГК «Аграрный Донбасс» и симферопольское предприятие «Крымхлеб». Заключено соглашение ряда донецких предприятий со специализирующимся на производстве щебня карельским предприятием ООО «Карелприродресурс».

Татьяна Яблонская. Хлеб. 1949

Эксперты в целом позитивно оценивают перспективы экономического сотрудничества российских регионов с Донбассом. Например, Александр Семёнов отмечает, что у многих граничащих с ДНР и ЛНР регионов уже выстроены отношения с республиками, но их можно было назвать более гуманитарно-культурными.

Александр Семёнов «Теперь же в связи с окончательным определением статуса республик в первую очередь фронтирные, пограничные регионы будут активно выстраивать и экономические отношения. Но ещё раз повторюсь, что встраивание республик в российские производственные, торговые и логистические цепочки должно происходить после глубокого и обстоятельного анализа и аудита экономической сферы республик».

По мнению Романа Коломойцева, «для российского бизнеса, при поддержке государства на начальном этапе восстановления донбасской экономики, просматриваются весьма позитивные перспективы в сфере строительства и восстановления инфраструктуры, а также сельского хозяйства и торговли».

Борис Цветков. Строительство дома промышленности. 1932-1935

Роман Коломойцев «Тем более что ряд логистических цепочек по доставке товаров в эти республики бизнесом соседних областей за эти годы уже выстроен».

Точку зрения, согласно которой экономическое взаимодействие Донбасса будет строиться главным образом с соседними регионами России, разделяет Олег Иванов.

Денисом Пушилиным стороны подписали коммюнике о сотрудничестве между ДНР и Башкортостаном. Кроме того, недавно Минобрнауки РФ поддержало предложение о признании в России дипломов и ученых степеней, которые были получены в республиках Донбасса. То есть сотрудничество между Россией и ЛНР и ДНР последовательно укрепляется по всем направлениям — политическому, экономическому, социальному, научному, культурному и т. д. Всё это часть одного общего процесса по интеграции Донбасса в состав России — безусловно, в случае согласия жителей, выраженного на соответствующих референдумах». Олег Иванов «Что касается взаимодействия с российскими регионами, то Донбасс торгует в первую очередь с соседями — Ростовской, Белгородской, Воронежской областями, Краснодарским краем. Помимо торговли, российские регионы оказывают активное содействие жителям республик, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в частности принимают и размещают беженцев из ЛНР и ДНР. Подписываются официальные документы о сотрудничестве. Так, на днях глава Башкортостана Радий Хабиров лично принял участие в доставке гуманитарного груза в Донецк. По итогам встречи с главой ДНРстороны подписали коммюнике о сотрудничестве между ДНР и Башкортостаном. Кроме того, недавно Минобрнауки РФ поддержало предложение о признании в России дипломов и ученых степеней, которые были получены в республиках Донбасса. То есть сотрудничество между Россией и ЛНР и ДНР последовательно укрепляется по всем направлениям — политическому, экономическому, социальному, научному, культурному и т. д. Всё это часть одного общего процесса по интеграции Донбасса в состав России — безусловно, в случае согласия жителей, выраженного на соответствующих референдумах».

После окончания специальной военной операции Донбасс имеет потенциал стать одним из ключевых партнёров для многих российских субъектов, особенно в условиях санкций. Развитая промышленность, на восстановление которой, правда, уйдёт некоторое время, делает перспективным развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР. Некоторые регионы уже пришли к осознанию этого факта, другим предстоит это сделать в ближайшее время.