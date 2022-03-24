Ставший в последние годы фигурантом множества слухов Анатолий Чубайс в этот раз действительно покинул свой пост. Он был спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Уехал ли он из России, пока не известно, но между тем, если судить по биографии его семьи и активам, которые когда-либо упоминались, проблем с тем, в какой стране остановиться, у него точно нет — выбор богатый. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Ваучер

Напомним, 23 марта 2022 года официально подтвердилось, что Анатолий Чубайс покинул свою последнюю должность по собственному желанию. Среди слухов, которые фигурируют, есть и тот, что искать известную в стране персону и его супругу Авдотью Смирнову стоит где-то в Стамбуле. Правдивы ли слухи, не берусь судить.

До отставки с поста главы «Роснано» и назначения спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития в декабре 2020 года Анатолию Чубайсу неофициальные источники прочили пост «начальника Арктики».

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Об активах Чубайса и его супруги

В ЕГРЮЛ за Анатолием Чубайсом не числится никаких долей в ООО. Между тем в июне 2021 года АФК «Система» (основной акционер — миллиардер Владимир Евтушенков) сообщила, что Анатолий Чубайс вошёл в совет директоров в качестве независимого директора. Из отчёта АФК, обнародованного в январе 2022 года, этому фигуранту принадлежит 0,0038% акций (количество акций не указывается).

Кроме того, до отставки из «Роснано» Чубайс владел 1% доли в ООО «Управляющая компания «Роснано». Последнее на тот момент владело шестью юрлицами и числилось управляющей компанией АО «Роснано». Сейчас этот 1% в ООО числится не за Чубайсом.

Последняя официальная декларация Анатолия Чубайса и его супруги Авдотьи Андреевны Смирновой (кинорежиссёра и сценариста) была размещена на сайте «Роснано» по итогам 2014 года. Из неё следовало, что у главы семьи две квартиры в Москве (175,8 кв. м и 75,2 кв. м), три парковочных места, автомобили BMW Х5, снегоход, а у его супруги — ½ доли в праве на квартиру в Португалии общей площадью 133,72 кв. м и ¼ доли на квартиру в Санкт-Петербурге общей площадью 95,3 кв. м. Доход Чубайса за 2014 год был на уровне 207,449 млн рублей, в котором 13,6 млн рублей указано как доход по основному месту работу. Доходы Смирновой за тот период были скромнее — 1,2 млн рублей.

В январе 2021 года издание «Ура.ру» сообщило, что в 2018 году Чубайс «заработал 14 миллионов рублей в Трубной металлургической компании», где числился членом совета директоров. В отчётности ТМК по итогам второго полугодия 2021 года Чубайс всё ещё фигурирует как член совета директоров, но доли акций за ним не числится.

Реальные доходы бывшего чиновника не известны.

Что касается Авдотьи Смирновой, то за ней в ЕГРЮЛ числится действующий статус индивидуального предпринимателя в области исполнительских искусств. В 2015 году с ней заключило прямой госконтракт ООО «Продюсерский Центр «Ленфильм» на сумму 319,149 тыс. рублей на выполнение работ и оказание услуг режиссером в процессе создания аудиовизуального произведения и передача на условиях отчуждения исключительных прав в полном объеме на фильм и иные объекты авторских и смежных прав, созданные в результате деятельности.

Ранее Смирнова также была совладельцем компании ООО «Арт продакшн», но та в феврале 2020 года была ликвидирована. Среди совладельцев актива по производству кинофильмов были Илья Захаров, Григорий Константинопольский, Сергей Крылов.

Числилась Смирнова и соучредителем двух благотворительных фондов, в том числе фонда поддержки детей и молодёжи «Ступени». В «Ступенях» также в качестве соучредителя был и Анатолий Чубайс, а директором указана Ольга Анатольевна Поликарпова, чьи данные совпадают с данными дочери Чубайса — жены крупного российского бизнесмена. В публикациях СМИ от 2020 года дочь Чубайса также фигурировала как сотрудник представительства крупной иностранной компании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чубайсы

Об Алексее Чубайсе

Помимо дочери, у Анатолия Чубайса есть и сын от прошлого брака — Алексей Анатольевич Чубайс, который, судя по данным СМИ, получил образование в Великобритании. За человеком с такими данными в ЕГРЮЛ зарегистрировано ООО «Виатор» (зрелищно-развлекательная деятельность), проработавшее с 2011 года по октябрь 2021 года, и действующая туристическая компания — ООО «72 Широта», созданное в 2020 году и продемонстрировавшее за тот период чистый убыток 22 тыс. рублей.

Примечательно: на сайте компании «72 Широта» она позиционируется как успешный проект с 15-летней историей по организации частных и корпоративных путешествий по эксклюзивным маршрутам. Указывается, что компания владеет вездеходами, квадроциклами, внедорожниками и имеет «опыт организации проживания премиального уровня в недоступных местах». Что касается стоимости, то в 2020 году за участие в экспедиции «Земля Олонхо» с перелётами на вертолётах в фирме просили 990 тыс. рублей, с трансфером на автомобилях — 790 тыс. рублей.

Фирма Алексея Чубайса на сайте предлагает путешествия не только по России и ближнему зарубежью, но и в Европу, США, Аргентину, Марокко и Чили. При этом в едином федеральном реестре туроператоров сфера туроператорской деятельности ООО «72 Широта» указана как «внутренний туризм». Спрос диктует предложения?