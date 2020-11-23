23 ноября 2020 | Время чтения 10 мин

Анастасия Степанова, , 05:52 — REGNUM В свете предстоящей реорганизации ряда государственных институтов развития, запланированной правительством России, активизировались разговоры о переходе Анатолия Чубайса на новый пост. Сам же руководитель «Роснано», которой, по имеющимся данным, предстоит перейти «под руку» госкорпорации «ВЭБ.РФ», дважды сведения о своём «увольнении» и назначении «начальником Арктики» опровергал. ИА REGNUM попыталось разобраться, что представляет собой на сегодня структура «Роснано» и какие личные активы есть у его главы.

Анатолий Чубайс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Указом президента РФ от 20 ноября 2020 года ликвидируются Россвязь и Роспечать, а позднее стало известно, что реорганизация затронет и ряд крупных институтов развития, подконтрольных властям. РБК со ссылкой на неофициальные источники сообщило, что ВЭБ. РФ получит в управление «Роснано» и фонд «Сколково». Уточнялось также, что уход Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» всё ещё обсуждается.

Стоит отметить, что месяц назад, когда пошли разговоры о возможном назначении Чубайса в Арктику, он сам на странице в соцсетях опроверг эти сведения:

«Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики».

Чуть позднее — уже в середине ноября, когда разговоры об отставке продолжились, Анатолий Чубайс также отметил, что эти слухи на его работу не влияют и пошутил: «И вообще — где, наконец, моя Арктика? Требую вернуть!«

И вот 23 ноября 2020 года поднялась новая волна обсуждений об оптимизации «Роснано» и новой должности для Чубайса.

Что представляет собой «Роснано»?

«Российская корпорация нанотехнологий» была учреждена в 2007 году, а в 2011 году её преобразовали в АО «Роснано», выделив также фонд инфраструктурных и образовательных программ. Ещё спустя два года было создано ООО «Управляющая компания «Роснано».

Уроженец Белоруссии Анатолий Чубайс руководил «Роснано» с момента её создания. По данным с сайта компании, до этого в разные годы он занимал руководящие посты в исполкоме Ленсовета, госкомитете РФ по управлению государственным имуществом, был вице-премьером РФ, управляющим от России во Всемирном банке и Международном валютном фонде, министром финансов правительства РФ, руководителем администрации президента РФ, а также главой РАО «ЕЭС России».

«Основной целью АО «Роснано» является коммерциализация нанотехнологических разработок, создание на их основе реально работающего бизнеса. Компания выступает финансовым соинвестором в проектах, обладающих значительным экономическим потенциалом», — отмечается на сайте компании.

В разные годы «Роснано» получал многомиллиардные государственные гарантии. Например, в октябре 2017 года правительством РФ было подписано распоряжение о предоставлении четырёх госгарантий на общую сумму до 21,1 млрд рублей. Они предоставлены как обеспечение обязательств института развития по возврату кредитов в четырёх банках. В декабре 2014 года госгарантии были предоставлены на сумму 18 млрд рублей. Распоряжением правительства РФ от 24 декабря 2013 года было утверждено предоставление четырёх госгарантий РФ на общую сумму до 33 млрд рублей по кредитам и облигационным займам, привлекаемым «Роснано», и так далее.

Активы «Роснано» и финансовые показатели

У АО «Роснано» имеются доли как минимум в 40 юрлицах Москвы, Челябинской, Волгоградской, Новосибирской, Белгородской, Ростовской, Московской, Ульяновской, Томской, Калужской областях, Бурятии, Татарии, Санкт-Петербурге.

Из отчёта АО за 2019 год следует, что на 31 декабря 83 компании, осуществлявшие выпуск продукции, связанной с нанотехнологиями, были созданы или осуществляли реализацию проектов с участием АО «Роснано», включая «36 портфельных компаний, из которых общество вышло».

"Объём продаж продукции наноиндустрии портфельными компаниями общества в 2019 году составил 445,4 млрд рублей. Увеличение показателя к 2018 году (401,3 млрд рублей) составило 44,1 млрд рублей, или 11%. Объем экспорта российской продукции наноиндустрии по итогам 2019 года достиг 541 млрд рублей, что незначительно ниже аналогичного показателя по итогам 2018 года на 6 млрд рублей (или — 1,1%). Объём экспорта продукции портфельных компаний АО «Роснано» составил 78,12 млрд рублей, что выше объема экспорта в 2018 году на 5,84 млрд рублей (или +8,1%)», — уточняется в отчёте.

Отмечалось, что за 2019 год значительно снизились поступления от инвестиционных проектов АО «Роснано», составив 6,5 млрд рублей против 18,8 млрд рублей годом ранее. Заявлялось, что совокупная прибыль по историческому портфелю АО «по итогам 2019 года фактически равна нулевому значению».

По данным консолидированной финансовой отчётности АО «Роснано» (в соответствии с МСФО), группа «Роснано» за 2019 год получила убыток 16,5 млрд рублей.

«На финансовый результат общества по МСФО в значительной степени повлияло снижение справедливой стоимости инвестиционных проектов, на что в свою очередь оказал существенное влияние эффект курсовых разниц», — уточнялось в отчёте за 2019 год.

Если рассматривать отчётность по РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учёта), то чистый убыток за 2019 год был 17,3 млрд рублей при показателе 2018 года — прибыль в размере 0,9 млрд рублей.

Пандемия и не самые радужные итоги 2019 года в то же время не помешали АО в 2020 году создать ещё два юрлица.

Так, 17 марта 2020 года для последующей деятельности холдинговых компаний было создано ООО «Композит инвест». Директором стал Алексей Дремучев, а владелец 75% — АО «НПК «Химпроминжиниринг». Последнее является управляющей компанией дивизиона «Перспективные материалы и технологии» госкорпорации «Росатом».

Также 8 мая 2020 года в Волгограде было создано ООО «ГХК» (деятельность по управлению холдинг-компаниями). А уже в августе 2020 года компания «ГХК» создала ООО «ВПМ», которое будет работать как заказчик-застройщик и генеральный подрядчик.

Основным владельцем ООО «ГХК» стало ООО «Волгоград полимер» (доля — 97,3%). Компания «Волгоград полимер» принадлежит миллиардеру Роману Троценко («Новапорт», председатель совета директоров «Корпорации АЕОН», холдинг удобрений «Азот», Московское речное пароходство, Южный и Волгоградский речные порты), Андрею Донских и Александру Шведову (директор и соучредитель АО «Волгоградский электрометаллургический комбинат»).

О личных активах и доходах семьи Чубайса

Последние официальные данные Анатолия Чубайса и его супруги Авдотьи Андреевны Смирновой (кинорежиссёра и сценариста) о полученных доходах, которые размещены на сайте «Роснано», датированы 2014 годом. Упоминалось, что главе компании принадлежат две квартиры в Москве общей площадью 175,8 кв. м и 75,2 кв. м, а также три парковочных места, автомобили BMW Х5 (внедорожник), снегоход Yamaha SXV70VT. Его супруга владела ½ доли в праве на квартиру в Португалии общей площадью 133,72 кв. м и ¼ доли на квартиру в Санкт-Петербурге общей площадью 95,3 кв.м. Доход Чубайса за 2014 год составил 207 449 800,54 рубля, включая доход по основному месту работы — 13 600 015,39 рубля. Доходы Смирновой составили за этот период чуть более 1,221 млн рублей.

В ЕГРЮЛ на имя Авдотьи Андреевны Смирновой числятся статус индивидуального предпринимателя в области исполнительских искусств, участие в создании двух благотворительных фондов, в том числе фонда поддержки детей и молодёжи «Ступени». В создании последнего принял участие Анатолий Чубайс и режиссёр Любовь Аркус.

Помимо этого, до 14 февраля 2020 года Авдотья Смирнова была владельцем 18,33% доли в ООО «Арт продакшн», которое было ликвидировано. Среди совладельцев компании по производству кинофильмов были Илья Захаров, Григорий Константинопольский, Сергей Крылов.

Сам же Анатолий Чубайс не только является топ-менеджером «Роснано», но и владельцем 1% доли в ООО «Управляющая компания «Роснано». Этот актив напрямую владеет шестью юрлицами в статусе ООО и управляет АО «Роснано».

Остановимся подробнее на подконтрольных Чубайсу и «Роснано» через УК фирмах. Так 30 июня 2020 года в Москве для производства электроэнергии было создано ООО «Проекты возобновляемых источников энергии с уставным капиталом 1 млн рублей. Руководит активом Александр Шевердук.

В 2018 году было создано сразу два ООО. В декабре — ООО «МП Менеджмент», где УК владеет 50%. Уставный капитал — 500 тыс. рублей, директор с июля 2020 года — Евгения Ширенкова. Владелец оставшихся 50% — ООО «Мединвестгрупп», принадлежащее на 85,11% АО «Фармстандарт» (одной из крупнейших фармацевтических компаний РФ).

Ещё один актив УК «Роснано» был учреждён в июле 2018 года — ООО «УК Дальневосточный фонд высоких технологий». В нём УК принадлежит доля в 67%, оставшаяся часть за АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». ООО «УК Дальневосточный фонд высоких технологий» в свою очередь имеет доли в восьми компаниях Москвы, Хабаровского, Пермского, Приморского краев и Сахалина.

В январе 2020 года дальневосточный фонд выступил соучредителем ООО «Цифровое Приморье». Основная доля в 67% в нём принадлежит ООО «Бонас», созданному также в январе текущего года Сергеем Кушнырь (данные совпадают с данными депутата Заксобрания Приморья одного из созывов) и Анастасией Никоновой.

А 14 сентября 2020 года ООО «УК Дальневосточный фонд высоких технологий», в котором, как мы помним УК «Роснано» владеет 67%, стало соучредителем ООО «СП «Современный технологичный флот» в Хабаровском крае. Последнее создано для производства летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования. Владельцем оставшихся 50% в новом активе числится ООО «Экранопланостроительное объединение «Орион».

«Орион» принадлежит Олегу Волику, чьи данные совпадают с данными генерал-майора — первого начальника ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Возвращаясь непосредственно к УК «Роснано». В его активе также есть доли ещё в трёх компаниях: 100% в ООО «РНИ-Сервис», созданном в 2014 году, 50% в ООО «УК «Ветроэнергетика», где оставшаяся доля принадлежит ПАО «Фортум», а также 50% в ООО «Управляющий товарищ «ПЭФ» (Первый экологический фонд). В последнем оставшаяся доля принадлежит АО «РТ-Инвест» из дивизиона «Ростеха».

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