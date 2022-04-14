Американские политики так сильно хотят найти козла отпущения, виновного в высоких ценах на бензин, что совсем забыли о поисках решений, которые действительно могли бы решить энергетический кризис, пишет колумнист The Washington Post Кэтрин Рампелл.

Эдгар Дега. На фондовой бирже. 1879

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После падения цен на нефть и газ в начале пандемии злость избирателей растет, а политики пытаются найти виновных. Для республиканцев таким злодеем стал президент США Джо Байден и его проект о войне с ископаемым топливом. Однако, к большому огорчению защитников природы, кроме своих речей Байден до сих пор не привнес действительных изменений.

Например, решение Байдена остановить строительство трубопровода Keystone XL никак не повлияло на поставки нефти. За последние 12 лет трубопровод был построен лишь на 8%, так что даже если бы президент способствовал его строительству, сегодня американцы все равно не получали бы прибыли.

Gage Skidmore Джо Байден

В свою очередь демократическая администрация Байдена сделала главным злодеем российского лидера Владимира Путина, а также назвала причиной повышения цен корпоративную жадность. Теория о вине жадных корпораций пользуется хорошим спросом среди избирателей, однако она не объясняет, почему цены так сильно выросли или как их снизить.

По сути, все эти оправдания бессмысленны и циничны. В конечном итоге ничего не изменится, пока политики будут заниматься демагогией, предлагая в качестве решения уничтожить несуществующих злодеев. В результате это только усугубит проблему.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Как другие страны удерживают низкие цены на топливо? О, подождите, это не так. Это звучит почти как глобальная проблема, которую ни одна из сторон не может решить, и только одна сторона пытается это сделать», — пишет mircaline8.

«Я достаточно стар, чтобы помнить нефтяное эмбарго в 70-х годах прошлого века. Мне надоело слушать, как люди жалуются на высокие цены на бензин, когда они разъезжают на своих монструозных внедорожниках и грузовиках с расходом 15 миль на галлон и мчатся от светофора к светофору, как будто собираются выиграть какой-то трофей. Смиритесь с этим…» — советует Mjs646.

David Falconer Очередь из автомобилей на заправке. Портленд. США. 1973

«Субсидирование одной из самых прибыльных отраслей в стране при отказе субсидировать уход за детьми? Только в США», — комментирует dacdoflady.

«Прошло уже 50 лет после первого газового кризиса, а мы все еще ворчим и показываем пальцем, когда цены растут. Да, мы настолько глупы», — считает ColonnaVirus.

«Для меня злодеями были бы люди, которые игнорируют глобальное потепление и пик нефти и предпочитают покупать 8-цилиндровые внедорожники. Это повышает стоимость бензина даже для тех из нас, кто ездит на 4-цилиндровом», — негодует priceofsovilization.

«Это накрутка цен нефтяными компаниями. Бензин на насосах или на пути к ним был переработан из нефти по цене 85 долларов за баррель задолго до конфликта с Россией. И хранящаяся на складах нефть, которая еще не переработана, также стоит 85 долларов. Их руководители и акционеры пьют шампанское и смеются», — рассказывает ww2vet-son.

«Когда вы увидите, какую прибыль получили нефтяные компании за последний квартал, вы поймете, кого винить», — подчеркивает Mcoppin.

«Вот новая мысль: давайте работать над спросом и меньше ездить/летать. Нельзя игнорировать влияние сокращения общественного транспорта/нежелания пользоваться общественным транспортом, поскольку коронавирус все еще с нами», — размышляет TiedInTexas.

«Наши хваленые саудовские «союзники» могли бы решить эту проблему в мгновение ока, увеличив добычу и призвав других производителей ОПЕК сделать то же самое, но они злятся, что Байден не дал им отмашку на убийство журналиста… Они любят, когда их прикрывает военный зонтик США, но когда нам нужна их помощь, они не отвечают на звонки Байдена. Пора оказать на них серьезное давление», — считает CATMA.

«Автор не упомянул о сделке, которую Трамп заключил с ОПЕК в апреле 2020 года, чтобы сократить добычу на два года, потому что в тот месяц американские нефтяные компании теряли миллионы в день. Американцы могут сделать следующее: ездите до тех пор, пока ваш бак не станет почти пустым, затем заправляйте его только наполовину. Это высвободит миллиард галлонов, если каждый житель США внесет свою лепту. Цены упадут. Не нужно будет возить с собой бак, который в среднем заполнен более чем наполовину, вместо бака, который в среднем заполнен на ¼», — предлагает NHflyboy.

Напомним, президент США Джо Байден решил нанести «удар по основной артерии российской экономики» — объявил о запрете на импорт в Соединенные Штаты нефти, газа и угля из России. Отметим, что по данным Reuters, американцы получали из России ежемесячно 20,4 миллиона баррелей нефти, что составляет 8% всего ее нефтяного импорта. Американские экономисты сомневаются в том, что эта мера способна нанести серьезный ущерб российской экономике. Но главный резон игры Байдена — в определенной политической символике. Как констатирует Associated Press, полное эмбарго на российскую нефть было бы эффективным, если бы оно включало не только США, но и европейских союзников. Однако Европа заявила, что на данном этапе не готова принимать участие в тотальном эмбарго, поскольку, в отличие от США, сильно зависит от энергии, которую импортирует из России.