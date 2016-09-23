18 Марта
7:50
Новосибирцам гарантировали продовольственную безопасность
Новосибирская область полностью гарантирует продовольственную безопасность для своих жителей. Об этом заявил председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив.
Западные страны продолжают массово вводить санкции против России, вступившей в борьбу с неонацистами и вставшей на защиту Донбасса.
В качестве своей цели Запад декларирует крах экономики России. Однако резкий рост цен на топливо, зерно и другие товары, а также рекордная инфляция бьют по недружественным странам едва ли не сильнее, чем санкции — по России, которая тем временем переориентирует экономику на новые рынки.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.