Западные страны продолжают массово вводить санкции против России, вступившей в борьбу с неонацистами и вставшей на защиту Донбасса.

В качестве своей цели Запад декларирует крах экономики России. Однако резкий рост цен на топливо, зерно и другие товары, а также рекордная инфляция бьют по недружественным странам едва ли не сильнее, чем санкции — по России, которая тем временем переориентирует экономику на новые рынки.

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