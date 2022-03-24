Пытаясь найти альтернативу российской нефти, США обратились к Венесуэле, против которой они несколько лет назад ввели санкции, обвинив Каракас в фальсификации выборов. Однако южноамериканская страна не спешит в объятия Вашингтона и оппозиция затрудняет американским компаниям возобновление добычи нефти.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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В начале марта американские дипломаты встретились с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро для проведения первых за последние годы двусторонних переговоров. В 2018 году Вашингтон не признал президентство Мадуро, назвав его переизбрание фикцией. Чтобы отстранить Мадуро от власти, в 2019 году США ввели санкции.

Теперь же лидер оппозиции Хуан Гуайдо, проигравший Мадуро на выборах и признанный главой Венесуэлы более чем 50 странами мира, резко выступает против снятия американских санкций, так как это, по его мнению, поможет укрепиться режиму Мадуро.

Будучи отстраненным от американо-венесуэльских переговоров, Гуайдо призвал нефтяные компании, лоббирующие доступ к венесуэльской нефти, не помогать правительству Мадуро. В результате требования оппозиции значительно усложнили жизнь компаниям, надеющимся возобновить свою деятельность в Венесуэле.

Senado Federal Хуан Гуайдо

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Я симпатизирую венесуэльской оппозиции. Однако имейте в виду, что нынешняя администрация пытается «договориться» с Ираном. Мы не только предложим покупать у них нефть (угадайте с трех раз, что они будут делать с этими деньгами?), но и перестанем признавать их террористами», — негодует ladynat.

«В Канаде много нефти на экспорт. Почему бы не пойти в демократическую страну и не покупать нашу нефть у них, а не в такой неудачной стране, как Венесуэла», — спрашивает vietnamvet65.66.

«Байден поставил Америку на такой рекордно низкий уровень, что мы теперь просим у других стран нашу нефть», — пишет nopezx.

«Действия Байдена в отношении энергетической политики, навязанной ему левыми, многое говорит о его раболепном отношении к ним и явном нежелании делать то, что в интересах Америки», — злится paulallen585.

«Это за гранью невежества — иметь столько нефти, сколько мы имеем в США, и при этом обращаться за нефтью к террористам и безжалостным диктаторам», — возмущается libsrnuts201.

«Итак, при Трампе мы были «полностью» энергетически независимы, но теперь Байден перекрыл все наши внутренние поставки и производство и теперь заставляет нас полагаться и покупать нефть у коммунистических и социалистических стран, которые нас ненавидят. ПОЧЕМУ?» — восклицает fleendarthemagnificent.

«Американские дипломаты пытались найти источники энергии по всему миру, которые могут помочь заменить российскую нефть и газ… и уголь… не забывайте об угле, который мы покупаем у России. Почему бы этим «американским дипломатам» не заглянуть на свой собственный задний двор… У нас много нефти, газа и угля», — напоминает sidneyisagirl.

«Будьте уверены, наша «энергетическая независимость» никуда не делась. Что с того, что мы покупаем нефть в любой точке мира? Мы можем просто хранить свою в земле для будущего использования. На США по-прежнему приходится более 25% мирового ВВП», — указывает jacob531.

«Кажется, Старина Джо сошел с ума! Не могу поверить, что мы имеем дело с Мадуро и его диктаторским режимом. Разве мы не можем бурить на шельфе в Калифорнии, если нам так нужна нефть? Что мы как нация собираемся делать с энергией, пока электромобиль не станет обычным явлением? До этого еще 10 с лишним лет», — размышляет bobjay805.

Официальное интернет-представительство президента России Николас Мадуро

Напомним, Вашингтон на фоне проведения российскими военными спецоперации на Украине объявил об отказе от российской нефти. Затем последовало обращение США в Венесуэлу: Каракасу предлагают ослабить санкции.

Ранее Николас Мадуро заявил, что США и европейские страны управляют Украиной почти как колонией. Он отметил, что из-за этого стране нанесен большой ущерб. Мадуро подчеркнул, что элита Украины сама отвергла Минские соглашения, а президент России Владимир Путин всегда добивался дипломатического решения проблем, касающихся Киева.

22 февраля Николас Мадуро поддержал решение России признать суверенитет Луганской и Донецкой Народных Республик.