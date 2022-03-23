Украинские радикалы предпринимают попытки покинуть окружённый российскими войсками Мариуполь, маскируясь под местных жителей и даже надевая женскую одежду. Об этом 23 марта сообщил командир батальона сил Донецкой Народной Республики майор Олег Кокарев в беседе с РИА Новости.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Попался!

Так, один из украинских боевиков был задержан в женском платье, шубе и в женской обуви на каблуке. При задержании мужчина в женском образе клялся, что он мирный житель и проживает в Мариуполе.

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Информацию обсудили читатели телеграм-каналов «Open Ukraine / УКРАИНА», «Отряд Ковпака» и UKR_LEAKS. В указанных телеграм-каналах также была опубликована видеозапись, в которой фигурировал один из украинских боевиков, одетый в длинное платье, поверх которого была надета шуба.

«Европейская мода», — иронизирует Александра Александровна.

«И после таких видео они нам чешут (говорят — М .Р.), что их мужчины — защитники», — смеется Zina.

«Настоящий воин, как ни крути!» — иронизирует Елена.

Mvs.gov.ua Боевики украинских националистических формирований

«Как мирных пытать, так «герои». Как войска РФ пришли, так в стринги и тикать. Вояки», — отреагировал Maxim T.

«На Евровидение от Украины», — шутит Vera S.

«В лучших традициях…» — добавил Антон.

«Верка Сердючка теперь прям символ украинских вояк», — отметила Kseni.

«Как они потешно свои никчемные душонки спасают… Это вам не по бабам с детишками пулять. Тьфу!» — не выдержала Вероника.

«Свадьба в Малиновке» бессмертна», — пошутил Станислав.

«Ансамбль Верки Сердючки», — смеется Lora.

«Вот они — герои Украины», — отреагировал Александр П.

«Он в Европу ехал», — шутит Рамиль.

«Знакомый почерк… Британский спецназ из Афгана так же… [сбегал]», — добавил «Доцент».

»Было бы смешно, если было бы не так грустно…» — прокомментировал «мы».

(сс) Wanderer777 Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на параде в Мариуполе, 2021

»Свадьба в Малиновке». Наше время», — написал Alexey.

«Жить захочешь, что угодно наденешь», — добавил Андрей.

«Тревожный звонок киевского режима», — комментирует новость Евгений Е.

«Позорники…» — не выдержал No Molestar.

«Ничего вы не понимаете. В Европе так войска отступают, тактика это. А кто тренировал… [Украину]? Ученики превосходят учителей», — с сарказмом отметил «76 332».

«Свадьба в Малиновке»! Сколько лет прошло с момента экранизации?.. В общем, меняются только декорации…» — подытожил Deleted Account.