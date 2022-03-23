Украина, , 06:56 — REGNUM Попытки покинуть окружённый российскими войсками Мариуполь украинские радикалы предпринимают, маскируясь под местных жителей и даже надевая женскую одежду. Об этом 23 марта сообщил командир батальона сил Донецкой Народной Республики майор Олег Кокарев в беседе с РИА Новости.

По словам Кокарева, украинские боевики, особенно из числа радикальных националистов, пытаются уйти из города, предпринимая отчаянные попытки раствориться среди мирных жителей. Некоторые часто используют в этих целях женскую одежду.

Так, один из украинских боевиков был задержан в женском платье, шубе и в женской обуви на каблуке. При задержании мужчина в женском образе клялся, что он мирный житель и проживает в Мариуполе. Однако, по словам Кокарева, в данном случае по ряду примет было чётко понятно, что это боевик.

Задержанные украинские боевики допрашиваются, после этого бойцы ДНР отправляют их в нужные инстанции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военные ДНР заявили о завершении процесса «полной денацификации» 36-й бригады Вооружённых сил Украины в окрестностях Мариуполя.

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