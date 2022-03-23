Заявление главы Минцифры Максута Шадаева о том, что уже в мае начнёт работу первая торговая интернет-площадка с российским программным обеспечением, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 23 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

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»Отлично. Нужно всё своё. И это будет», — считает Onur P.

Многие пользователи встретили эту новость с нескрываемой радостью. Граждане считают, что власти не только не бросили IT-сектор на произвол судьбы, а наоборот, активно содействуют его жизнедеятельности в России.

Василий Иванов ИА REGNUM Максут Шадаев

«Вот и импортозамещение подъехало!» — отмечает Злата Б.

«Ну вот, инстраграм теперь есть свой, маркетплейс с софтом тоже свой. Ну, прекрасно же!» — пишет Алсу А.

Некоторые комментаторы отмечают, что, оказавшись под санкциями, российским IT-специалистам не осталась бы ничего иного, кроме как уехать за рубеж, но подобные инициативы со стороны руководства России позволяют им найти себе применение на территории нашей страны.

«Вот это действительно очень клёвая новость. Посмотрим, что получится. Сейчас время героев среди предпринимателей, ждём сильных решений и инноваций», — указывает Медина М.

«Ого! Так скоро! Но вообще наши программисты реально работают над этим усиленно, чтобы полностью отойти от всего импортного в пользу отечественного. Программистов в России очень много талантливых. Раньше их за рубеж переманивали. Теперь, надеюсь, тенденция изменится в лучшую сторону», — написала Лилия К.

Часть людей считает, что при успехе данный проект может закрепиться не только на отечественном рынке, но и пробиться на международный.

«Неплохо. Может быть, в будущем этот сервис выйдет за рамки России, как некоторые успешные проекты. Как это получилось в своё время у Китая», — надеется Демьян Н.

Ряд пользователей указывает на то, что только кропотливый труд и внимание к деталям позволят российскому IT-рынку выжить и занять своё законное место в этом мире.

«Необходимо не только открыть этот маркетплейс, но и заниматься его внедрением и продвижением. А то у нас в России было принято раньше на корню хорошие идеи пресекать. Как там Сколково поживает? Пора уже переходить от эффективных менеджеров к тем, кто реально радеет за свой продукт и готов над ним корпеть, пока не пробьётся наверх», — пишет Александр А.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сколково

«Если не создавать отечественную IT-базу, то она рано или поздно станет иностранной. Раньше она была западной, а теперь, после санкций, есть угроза оказаться под контролем Китая. Нельзя давать никому возможности отбирать у тебя свой же рынок», — считает Надя И.

Нашлись и те, кто призывают российские власти не тянуть с реализацией поддержки IT-сектора.

«Стыдно было иметь такое огромное число талантливых специалистов в IT и не иметь при этом вообще ничего российского. Теперь надо срочно всё навёрстывать. Ни минуты терять нельзя. Официальный запуск маркетплейса в мае? Тогда неофициально запускать его надо уже завтра!» — поделился своим мнением Павел В.

Напомним, 22 марта глава Минцифры Максут Шадаев заявил на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи о том, что уже в мае начнёт работу первая торговая интернет-площадка с российским софтом.