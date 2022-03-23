Германии нужно учитывать «обратный эффект» при введении новых санкций против России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Винсент Ван Гог. Крестьянка у очага. 1885

«Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять», — отметил он.

Для снижения издержек от антироссийских санкций, по словам Шольца, Германия и Евросоюз пытаются найти альтернативных поставщиков энергоносителей. При этом он добавил, что издержки учитывались при принятии нового санкционного пакета, поэтому эффект будет якобы преодолимым.

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Заявление Шольца обсудили в телеграм-каналах «Радио Стыдоба» и «Запрещённая Украина».

«Для ЕС что-то может пойти не так. Канцлер Шольц заявил, что санкции Европы против России имеют и «обратный эффект». Здесь главное, чтобы этот «эффект» был преодолимым для самих европейцев, предупредил он. Шольц также пояснил: «может выйти так», что вся эта история не будет краткосрочной, противостояние затянется. И тогда особенно важно следить за «обратным эффектом» для тех стран ЕС, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля. Даже сильнее, чем Германия. От себя скажу, что ничего страшного. Европейцы должны терпеть. Ради права Киева на размещение американских ракет, права на геноцид жителей Донбасса и права на проведение маршей СС в Киеве. В общем, ради демократии», — с сарказмом написал автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

«Русофобия должна стоить дорого. Точка», — отреагировал Григорий.

«Они ввели санкции, думая, что всё продлится пару недель, а потом всё вернётся назад, и они сильно не пострадают. Теперь видят, что всё затягивается, и им будет тяжело», — добавил Oleg.

«Да выдержат и Германия, и Франция. Рано радоваться так-то. Газ им нужно обрезать быстрее, тогда приползут…» — пишет Светлана.

«Да не будут они страдать. Европейцы богатые, особо и не заметят…» — написал Termograph.

«Россия санкции ещё не вводила. Первым делом — Украина, вторым этапом — Европа. Спешить некуда, запасаемся терпением, всему своё время», — отметил Oleg R.

«Давайте еще пятый пакет, шестой, пакет с пакетами…» — иронизирует Ma Rina.

«А ведь Россия ещё на санкции не ответила… Очень интересно, что наши придумали!» — задалась вопросом Irina P.

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«Неужели Шольц начал о чём-то догадываться?!» — недоумевает Chizhiha1.

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал западные страны учитывать обратный эффект санкций против России. Поэтому он продолжает выступать против запрета на импорт российских нефти, газа, угля, что важно и для других стран ЕС. Что-то Шольц совсем невесёлый стал. Посмеялся бы, может, и полегчает», — пишет автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Капут пришёл от выстрела себе в ногу», — иронизирует Марина К.

«На канцлера у янки такой компромат, [что] он пойдёт до конца, либо своего, либо страны», — подытожил Виктор.

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