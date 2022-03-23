23 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили сообщение газеты Bild о том, что правительство Германии проигнорировало просьбу украинских властей о поставке Киеву тяжелых вооружений.

Мирослава Романенко, , 12:09 — REGNUM Правительство Германии проигнорировало просьбу украинских властей о поставке Киеву тяжелых вооружений. Об этом со ссылкой на собственные источники 22 марта сообщает газета Bild.

Танки Марина Каширская © ИА REGNUM

Уточняется, что посольство Украины в Германии еще 3 марта направило просьбу в ведомство федерального канцлера, министерство иностранных дел и министерство обороны ФРГ. В частности, Украина просила Германию прислать танки, бронетранспортеры, артиллерийские орудия, гаубицы, многоцелевые самолеты, вертолеты и даже военные корабли. Также украинская сторона собиралась купить системы ПВО и беспилотники.

Новость обсудили в телеграм-канале «Радио Стыдоба».

«Самое интересное в этой новости другое. Вы только посмотрите, какие аппетиты у посольства страны, которой, как известно, все вокруг должны… Посольство Украины призывало Берлин передать Киеву танки, бронетранспортеры, артиллерийские орудия, гаубицы, многоцелевые самолёты, вертолёты и даже военные корабли», — подчеркнул автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Они уже и так потратились на этих олухов», — отреагировала Irina M.

«Как говорится, держи карман шире», — пишет Na Me.

«Что-то мало потребовали. Надо было требовать всё (вместе с военнослужащими)», — смеется Альберт В.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А корабли-то зачем? Моря-то у них больше нет», — написал «Татошка».

"Молодцы ребята! Как говорили в детском садике, «много хочешь — мало получишь», — с сарказмом отметил Ilya H.

«Я невнимателен: о космических кораблях молчок. Или им Маск поставлять будет?» — иронизирует «Почтальон 9.11».

«Ага, а куда они на этом корабле поплывут? До ближайшего комплекса «Бастион»?» — недоумевает Bloodwaid.

«Они вообще почему-то считают, что им все что-то должны! И что их мнение самое правильное!» — добавила Марина М.

«Пойду проверю почту, может, тоже что им должен», — пошутил Condition.

«Вообще немцы сами уже считают «Бильд» просто помойкой и частенько пишут комментарии в духе «ну вы-то куда лезете? Что, своих проблем нет? Зачем нарываетесь?» — отреагировала Ekaterina N.

«И Берлин передать, и Гамбург, и футбольный клуб «Бавария», — с юмором отметил Alexander K.

«И рейхстаг», — с сарказмом добавил «товарищ Сухов».

«Ну так они же понимают, что это путь орудий в один конец — они либо их побросают, либо по ним прилетит, либо они его спишут и переплавят или продадут», — написал KS.

«И ключ от квартиры, где деньги лежат», — иронизирует Михаил Т.

Можете тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР

«В ответ на просьбу правительство Германии предоставило губозакаточные машинки», — шутит «AмO».

"Как-то уже звучало, что в Европе нет столько всего, чего хочется Украине. И, более того, если Украина — развитая, богатая, европейская, демократическая страна, то почему она не смогла за 30 лет никак развиться, разбогатеть и т. д.», — отреагировала Irina.

«Короче, Украина решила утилизировать все натовское вооружение…» — не без сарказма пишет Владимир Б.

«Странно, что сразу Германию целиком не просят…» — смеется Дмитрий.

«А за чей счёт банкет?» — с сарказмом подытожила Tata.

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