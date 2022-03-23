Первое боевое применение российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», поразивших подземные защищенные хранилища боевых частей для украинских тактических ракет «Точка-У» на Украине, вызвало реакцию у президента США Джозефа Байдена, который заявил, что это такая же, как и любая другая ракета, но «её почти невозможно остановить». Данное высказывание вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 23 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

»Наконец-то «российские мультики» оценили по достоинству», — отметил Виктор Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководству Соединённых Штатов больше не удастся скрывать от своего населения тот факт, что Россия в действительности обзавелась такого уровня вооружением, которому Америке просто нечего противопоставить.

«Сначала у США была методичка о том, что «российский гиперзвук» — это всё мультики и не по-настоящему, а теперь, оказывается, это реальное оружие, которое нельзя остановить! Мол, методичка пошла в стадию устрашения американцев и европейцев, а значит, у колоний будет повышение тарифа за колонизацию. Американцы из всего выгоду извлечь сумеют», — поделился своим мнением Радион Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что Байден, по сути, расписался в военно-технологическом превосходстве России над Америкой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Почему «почти»? У американцев нет оружия, которым они смогли бы остановить это оружие. Надо называть вещи своими именами», — указывает Марк А.

«Даже ржавый бидон это понимает! Противопоставить ему нечего. Только ядерное оружие, разве что, но кнопочку ему доверять нельзя. 79 годиков — это всё-таки 79 годиков», — пишет Мария И.

Часть людей убеждена — военное руководство США понимает, что замени русские боеголовку «Кинжала» на ядерную, это создаст вероятность полного уничтожения Америки.

«Если заменить боеголовку «Кинжала» на ядерную, его скорость и дальность позволит уничтожить что угодно и где угодно. Вот чего на самом деле боится бидон», — пишет Илья П.

«Да, в такую технику надо вкладываться, чтобы защитить себя. Теперь пришло время восстанавливать промышленность и сельское хозяйство, чтобы не зависеть ни от кого. «Кинжалы» нам позволят отстоять свою независимость», — считает Ирина П.

Официальное интернет-представительство президента России МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Ряд пользователей указывает, что первое применение «Кинжала» на Украине в значительной степени остудило пыл американской военщины, грезящей об уничтожении России.

«А ещё янки удивляются: мол, непонятно, зачем русские применили это оружие на Украине. А вы зачем ядерное оружие применили против Японии, которая уже собиралась капитулировать? Чтобы продемонстрировать своё превосходство над Советским Союзом. Вот и думайте, зачем русские применили гиперзвук на Украине, туговатые вы наши», — написал Артур И.

«Всё правильно сделали. Для устранения неонацистов подойдёт любое оружие! К тому же на ком-то всё-таки надо новинки отрабатывать. Россия победит!» — убеждён Тимур Т.

Напомним, 22 марта президент США Джозеф Байден в ходе встречи с представителями бизнеса решил прокомментировать первое боевое применение российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», поразивших подземные защищенные хранилища боевых частей для украинских тактических ракет «Точка-У» на Украине, отметив, что это такая же, как и любая другая ракета, но «её почти невозможно остановить».