Предложение заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко (СРЗП) выпустить в российский прокат китайские, индийские, казахские и узбекские киноленты вместо западных картин встретило неоднозначную реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение об этом 23 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

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"Опять мы всё заменяем. У нас у самих есть нормальные режиссёры!» — уверена Алиса О.

Многие пользователи негативно отреагировали на данное предложение, отметив, что они не готовы платить за просмотр специфических кинолент столько же, сколько они отдавали за посещение очередного масштабного западного блокбастера.

«Да не стану я 400 рублей тратить на индийские песнопения. Спасибо за предложение, но нет. Я лучше без больших экранов обойдусь и пересмотрю в интернете всё, что я захочу», — написала Настя С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Драпеко, судя по всему, предлагает массовому зрителю посещать кинотеатры с целью ознакомления с авторскими картинами, хотя в России люди уже привыкли, что кинотеатр — это место, где сливаются воедино развлекательные фильмы и попкорн.

«Кинотеатр — место для массовых и зрелищных фильмов. Поэтому они стоят в ТРЦ. Это культура развлечения. Обычный кинотеатр — не место для авторских и уж тем более странных иностранных фильмов. Это удел кинофестивалей, куда приходит определённый и совершенно конкретный зритель. Ничего не выйдет с такими предложениями», — уверен Макс П.

Кинопленка

Часть людей полагает, что кинотеатр уже давно перестал быть местом, где можно увидеть авторское кино. Более того, российский кинорынок сделал из нашего зрителя достаточно избирательного потребителя, которого не заставишь просто так расстаться с кругленькой суммой ради сомнительных по качеству индийских танцев.

«Мы уже выросли из производителей этих фильмов. При всём уважении, но их смотреть уже попросту невозможно», — считает Мария М.

«Просто лобовая замена лучшего массового и зрелищного кинематографического конвейера на авторские казахские киноленты — это признак полного отсутствия понимания реальности. Таким образом кинотеатры точно опустеют и позакрываются. С какой целью выдвигаются на обсуждение такие вредные советы?» — интересуется Полина Г.

Ряд пользователей указывает на то, что спасением для российских кинотеатров могут оказаться изменения в законодательстве, которые пускай даже и временно, но разрешат устраивать показы западных фильмов без необходимого на то официального разрешения западных кинокомпаний.

«Пускай наши власти отменят антипиратский закон на зарубежные фильмы. Делов-то. Будут крутить в кинотеатрах все западные новинки, а прибыль пойдёт исключительно кинотеатрам. Для поддержания отечественной индустрии в тяжёлый период, так сказать», — советует Всеволод О.

«Не ребят, как ни крути, но заменить хороший западный фильм индийским невозможно. Единственный вариант — не все западные фильмы закупать, а только действительно достойные», — поделился своим мнением Олег З.

Цитата и к/ф «Человек с бульвара Капуцинов» реж Алла Ильинична Сурикова. 1987. СССР Касса в кино

Нашлись и те, кто уверен, что только возвращение в российские кинотеатры советской классики сумеет спасти эти предприятия от разорения.

«Я даже и не знаю, как к этому относиться. Западный кинематограф давно скатился. Справедливости ради стоит отметить, что отечественный скатился ещё раньше. Может быть, нам вернуться к истокам?» — задаётся вопросом Марина Ш.

«Идея прикольная, конечно, но лучше заменить всё на советские фильмы. Их там такое количество! А современная молодёжь их не смотрела никогда. Хорошая возможность затащить людей на качественное отечественное кино», — предлагает Андрей И.

Напомним, 22 марта РИА Новости опубликовало материал, согласно которому заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко (СРЗП) предложила выпустить в российский прокат китайские, индийские, казахские и узбекские киноленты вместо западных картин.