Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов обсудить тему Крыма и Донбасса с президентом России Владимиром Путиным, но решения, скорое всего, не удастся достичь в ходе первой встречи, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 23 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

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«А что обсуждать? Тот факт, что Крым никогда больше не станет украинским? Так такой вопрос вообще не ставится на повестку дня», — отмечает Оксана А.

Многие пользователи пришли к выводу, что поведение Зеленского всё больше и больше убеждает в том, что этому человеку нужна скорая психологическая помощь, ведь он отчаянно пытается добиться встречи с людьми, которые его презирают, при этом сам он поменяться в лучшую сторону не в состоянии.

«Такое впечатление, что там два Зеленских: один говорит одно, второй — прямо противоположное. Это клиника! Про демилитаризацию и денацификацию он не расслышал? Нет уже на повестке дня никакого Крыма и Донбасса. Жители этих земель уже сделали свой выбор в пользу России и теперь забирают своё: Донбасс — территорию, Крым — воду. На повестке дня встал куда более актуальный вопрос: останется ли на планете Земля такое государственное образование под названием Украина?» — написала Валерия П.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

Некоторые комментаторы отмечают, что ни у кого уже не осталось надежды на позитивный исход в результате переговоров с Зеленским.

«Сколько же от него заявлений! И всё без смысла. Всё обсуждает, уже целый месяц звонит всем вокруг. Обсудил уже всё, что только можно. Не знает уже, что делать. Это факт. Он не контролирует ситуацию дальше своего офиса. Это тоже факт. Тянет время, чтобы отмыть деньги через поставки оружия, чтобы затем свалить с награбленным с Украины. Либо же уже свалил. Не зря же он свои обращения чёрт пойми откуда снимает. Это явно не Киев», — заметила Марина М.

Часть граждан считает, что Зеленскому нечего предложить Путину, кроме как подписать пакт о капитуляции.

«Ишь ты! Про Донбасс и Крым он вспомнил. Сейчас речь уже по его душу пойдёт и про судьбу оставшейся Украины», — указывает Серый В.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия будет придерживаться прежнего сценария: продолжение специальной военной операции вплоть до полной капитуляции Украины.

«Поздно. Уже всё обсудили и порешали. Вас там не было, но решение хозяина необходимо к исполнению. Украину и дальше будут делить. Потому что такие, как Зеленский, эту государственность продали. Купили же её те, у кого было достаточно средств», — пишет Олег Ш.

«Никаких переговоров! Украина всё, она должна потерять свою государственность, а её руководство — понести заслуженное наказание за свои военные преступления», — считает Сергей С.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ ведут обстрел Донбасса

Нашлись и те, кто уверены, что, избежав правосудия, Зеленский так или иначе уже поставил крест на себе как на личности.

«Зеленский умрёт в одиночестве. И никто не будет с ним разговаривать. Это предатель рода человеческого», — поделилась своим мнением Нина К.

Напомним, 22 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу «Суспильнi» о том, что он готов обсудить тему Крыма и Донбасса с президентом России Владимиром Путиным, но решения, скорое всего, не удастся достичь в ходе первой встречи.